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Akdeniz ülkeleri Başakşehir’deydi

İnovaktif becerileri yükseltmek için bölgedeki Living Lab’leri bir araya getiren 2’nci Uluslararası Akdeniz Living Lab’ler çalıştayı Başakşehir’de yapıldı. 2 gün süren çalıştaya Akdeniz ülkelerinden Living Lab yöneticileri katıldı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 22:00
Akdeniz ülkeleri Başakşehir’deydi

Başakşehir Belediyesi Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay öncesi gelen konuklar Başakşehir Living Lab’i gezerek yetkililerden bilgi aldı.

8 ÜLKEDEN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Türkiye, İsrail, İspanya, Tunus, Mısır, Lübnan, Fas ve Ürdün dahil 8 ülkeden katılımcıların yer aldığı çalıştayda bölgenin pozitif değişimine inovasyonun rolü; zorlu şartlar altında inovasyonun gerçekleştirilmesi; kadınlar, mülteci ve gençleri güçlendirmede inovasyonun enstruman olarak kullanılması; inovasyon finansı ve yaşayan laboratuvarların (living lab) inovasyon için güçlendirilmesi gibi birçok konuda fikir alışverişi yapıldı.

Konuk Living Lab temsilcileri, Başakşehir Belediyesi'nin özellikle akıllı çöp toplama sistemi, insansız hava aracı çalışmaları, mobil sağlık istasyonu ve mekatronik eğitimleri gibi Başakşehir Living Lab projeleri hakkında detaylı bilgiler aldı. 2 gün süren oturumda ülke temsilcileri tek tek projelerini tanıttı. Başakşehir Belediyesi adına oturumda bir sunum yapan Başakşehir Living Lab Kurucu Başkanı Ersin Pamuksüzer, “Akdeniz ülkelerinin katıldığı toplantıda topluma, belediyelere ve ülkelere fayda üzerine değişik konular konuşuluyor. Başakşehir Belediyesi olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizi mutlu ediyor.” dedi.

ŞEHİRCİLİKTE YENİ İNOVASYON ADRESİ BAŞAKŞEHİR

Çalıştay kapsamında bir konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,” Living Lab konusunda her birinizin önemli çalışmaları var. Başakşehir Living Lab olarak bizlerin farkı yeni kurulan bir ilçe olduğundan şehir olarak geliştirilecek inovasyonların hepsini kapsıyor. 2009 da kurulduğumuzda nüfusumuz 180 bin iken şimdiki nüfusumuz 380 bin olmuştur. Yeni bir şehir nasıl kurulmalı sorusunun inovasyon çalışması nerede yapılır denilirse Başakşehir en doğru adres olacaktır” dedi.

Uysal, Living Lab’ler de yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu kaydederek, ”Siyasi tartışmaların dışında kalıp insanlık adına daha güzel nasıl adımlar atılabileceğinin konuşuluyor olması çok güzel. Aslında biraz daha geniş düşünürsek siyasi tartışmaların vereceği zararları sizlerin yaptığı faydalı işlerle düzelebileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 22:00
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