Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akdeniz sığınmacılara mezar oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre 2017 yılının başından bu yana Akdeniz'de 2 bin 800 sığınmacı boğularak hayatını kaybetti.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:45
Akdeniz sığınmacılara mezar oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre 2017 yılının başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yaklaşık 150 bin sığınmacı ulaştı. Karaya ayak basamayıp boğulanlar ise 3 bine yaklaştı.

Açıklanan verilere göre 2017 yılı başından bu yana Akdeniz üzerinden ölümcül yolculuğu göze alan her dört sığınmacıdan üçü İtalya kıyıları üzerinden Avrupa'ya ulaştı.

Umuda yolculuğu bitiremeyenler

DW'nin aktardığına göre Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamasında sığınmacıların İtalya dışında Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya kıyılarına ulaştıklarını belirtti. İtalya'ya 2017 yılında ulaşabilen sığınmacıların ağırlıklı olarak Nijerya, Gine, Bangladeş, Fildişi Sahili, Mali, Eritre, Gambiya, Senegal ve Sudan'dan geldikleri paylaşıldı.

Tehlikeli Akdeniz rotası üzerinden yılın başından bu yana Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların en az 2 bin 800'ünün yolculuğu tamamlayamadığı ve hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Sığınmacıların büyük bölümünün boğulduklarını belirten Uluslararası Göç Örgütü sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Sığınmacıların Avrupa'ya geçmeye çalıştığı plastik botların Akdeniz üzerinden bir yolculuğa uygun olmadığı belirtildi.

Mepa News

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:45
  1. Nijerya
  2. Gine
  3. Bangladeş
  4. Fildişi Sahili
  5. Mali
  6. Eritre
  7. Gambiya
  8. Senegal
  9. Sudan
  10. Akdeniz
  11. Avrupa
  12. Uluslararası Göç Örgütü
  • FATİHFATİH9 sa önce
    BUACI TABLOKATİLABDVE BATININ ESERİDİR, MÜSLAMAN DEVLETLERİBÖLMEKPARÇALAMAKYOK ETMEK BUŞEYTAN DEVLETLERİNESERİDİR,,,
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Yeni torba yasasının içinde neler var?