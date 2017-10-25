Akdeniz sığınmacılara mezar oldu

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre 2017 yılının başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yaklaşık 150 bin sığınmacı ulaştı. Karaya ayak basamayıp boğulanlar ise 3 bine yaklaştı.

Açıklanan verilere göre 2017 yılı başından bu yana Akdeniz üzerinden ölümcül yolculuğu göze alan her dört sığınmacıdan üçü İtalya kıyıları üzerinden Avrupa'ya ulaştı.

Umuda yolculuğu bitiremeyenler

DW'nin aktardığına göre Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamasında sığınmacıların İtalya dışında Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya kıyılarına ulaştıklarını belirtti. İtalya'ya 2017 yılında ulaşabilen sığınmacıların ağırlıklı olarak Nijerya, Gine, Bangladeş, Fildişi Sahili, Mali, Eritre, Gambiya, Senegal ve Sudan'dan geldikleri paylaşıldı.

Tehlikeli Akdeniz rotası üzerinden yılın başından bu yana Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıların en az 2 bin 800'ünün yolculuğu tamamlayamadığı ve hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Sığınmacıların büyük bölümünün boğulduklarını belirten Uluslararası Göç Örgütü sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Sığınmacıların Avrupa'ya geçmeye çalıştığı plastik botların Akdeniz üzerinden bir yolculuğa uygun olmadığı belirtildi.

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