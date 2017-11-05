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Akdeniz Sahil Yolu Projesi devam ediyor

Mersin ve Antalya arasındaki ulaşım süresini kısaltıp, yolculuk kalitesini artıracak olan proje tüm hızıyla devam ediyor.

05 Kasım 2017 Pazar 14:17
Akdeniz Sahil Yolu Projesi devam ediyor

Mersin-Antalya arasındaki ulaşımı rahatlatacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Anamur ilçesine bağlı Demirören Mahallesi'nde yapılan viyadük ve tünelin inşası bitti.

Proje kapsamında yaklaşık 7 ayda tamamlanan 410 metre uzunluğundaki viyadüğün yapımında 35 bin metreküp beton ve 7 bin 300 ton demir kullanıldı.

Yerden en yüksek noktası 57 metre olan viyadük, bariyerlerin monte edilmesiyle açılışa hazır hale gelecek.

Tünel kamera sistemiyle kesintisiz olarak kontrol edilecek
Proje kapsamında yapımı tamamlanan tünel ise 506 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşuyor.

Elektrik ve elektromekanik işlerin de tamamlandığı tünelde kamera sistemi ve jeneratör bulunuyor. Tünel kamera sistemiyle kesintisiz olarak kontrol edilecek ve sistem güvenlik güçleriyle entegre olarak çalışacak.

Bu bölgede tünel, viyadük ve diğer yolları da kapsayan 4 bin 320 metrelik bölümün hizmete girmesiyle Anamur ile Demirören Mahallesi arasında 22 kilometrelik duble yol tamamlanmış olacak.

İlçe merkeziyle mahalle arasındaki mesafe 5 kilometre kısalırken, ulaşım kalitesi artacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 14:17
  1. Akdeniz Sahil Yolu Projesi
  2. Tünel
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