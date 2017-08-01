Akdağmadeni jeotermal sıcak suya kavuşuyor

Maden Tetkik Arama Müdürlüğü tarafından Akdağmadeni ilçesi Karadikmen köyünde çıkarılan ve Akdağmadeni Belediyesi tarafından 360 bin dolara işletim hakkı satın alınan sıcak suyun ilçeye getirilmesi için yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak ve çalışmalara başlayacak.

Jeotermal suyun getirildiğinde ilçeye kurulacak tesislerin Akdağmadeni’nin gelişimine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan, 50 derece sıcaklıkta ve saniyede 100 litre debiye sahip olan sıcak suyun ilçeye getirilmesi için ihale edilen çalışmanın yaklaşık 7.5 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Başkan Daştan, bu miktarın Akdağmadeni Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanacağını ve 2018 yılı içerisinde ilçenin sıcak suya kavuşacağını söyledi.

Akdağmadeni’ne getirilecek sıcak suyun4 ve 5 yıldızlı 10’un üzerinde termal otelin su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu da işaret eden Başkan Daştan,"Yatırımcılara gerekli desteği ve kolaylığı belediye olarak sunup ilçemizin kısazaman içerisinde jeotermal turizm alanında büyük bir cazibe merkezi olmasını planlıyoruz" dedi.