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Recep Akdağ, 'İT'e çok sert çıktı: Bu ahlaksız adamın...

Recep Akdağ, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın şehit ve gazilerle ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi.

31 Aralık 2017 Pazar 13:26
Recep Akdağ, 'İT'e çok sert çıktı: Bu ahlaksız adamın...

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Akdağ, "Şimdi bu ahlaksız adamın, milletvekili kılıklı bu adamın söylediklerine nasıl tahammül edeceğiz. Bunlar yarın Allah korusun şehidi mezarda bile rahatsız ederler. İfadeler apaçık ortada. Dolayısıyla yapılan iş doğru iştir. Benim içim çok rahat" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kanal 7'de yayınlanan Mehmet Acet'in sunduğu "Başkent Kulisi" programına katıldı.

Akdağ, yayımlanan son KHK'nın ardından yapılan tartışmaların hatırlatılması üzerine, bu maddenin lafzına bakıldığında, Türkçeyi iyi bilen kişiler tarafından bu maddenin çok iyi anlaşıldığını söyledi.

15 ve 16 Temmuz'da milletin darbeye karşı ayağa kalktığını, milletin ayağa kalkarak bu meseleye sahip çıktığını ve bu sırada milletin çatıştığı kimselerin bulunduğunu belirten Akdağ, "Bu sırada gazi olanlar var. o çatışmalarda bulunan insanlar var. Bunları korumak muhafaza etmek lazım. Yarın, öbür gün biri gelip 'Siz ne yaptınız, devlet malına zarar verdiniz, tanka şöyle yaptınız, elinde silah olan size silah doldurup ateş eden kişiye şöyle muamele ettiniz, derdest ettiniz' derse ne olacak? Onları korumayacak mıyız?" ifadelerine kullandı.

Mehmet Acet'in, gazilere, şehit yakınlarına yönelik böyle bir tehdidin olup olmadığını sorduğu Akdağ, "Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın çirkin ve ahlaki yaklaşımdan uzak açıklamalarını görünce yaptığımız işin kıymeti ortaya çıkıyor ve iyi ki böyle bir şey yapmışız diyoruz." diye konuştu.

ŞEHİDİ MEZARDA BİLE RAHATSIZ EDERLER

Akdağ, CHP'nin muhalefet anlayışının çok yanlış olduğunu ve bu tarzın CHP'ye bir şey kazandırmadığını belirterek, "Şimdi bu ahlaksız adamın, milletvekili kılıklı bu adamın söylediklerine nasıl tahammül edeceğiz. Bunlar yarın Allah korusun şehidi mezarda bile rahatsız ederler. İfadeler apaçık ortada. Dolayısıyla yapılan iş doğru iştir. Benim içim çok rahat." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 13:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • yörükoğluyörükoğlu58 dk önce
    Akp ye mhp ye oy verenlere dün böcek diyenbazıları bu gün it diyen bazıları sahi sizde mandacılık genetikmi ideolojikmi ekonomik mi?.Nedir?.
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