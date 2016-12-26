Akciğer kanserine karşı mucize ot! Bir tutamı dahi yetiyor

Organik Günler – Akciğer kanserinin yaygınlaşmasının başlıca sebebi çevresel faktörler olarak biliniyor. Çalışma ortamındaki kötü hava koşulları, arabaların artışı sebebiyle havada ki egzoz dumanları, kirli hava kanseri tetikleyen sebeplerden bazıları. Tabi ki bir de sigara tüketimi herkesin bildiği üzere sebep olan etkenlerden bir tanesi bunun yanında akciğer kanseri bazende genetik olarak kendini göstermektedir. Isırgan otu ve ebegümeci ile hazırlanan kür hastalıklara şifa kaynağı oluyor, faydaları ile kullananları şaşırtıyor…

EBEGÜMECİ: Doğada kendiliğinden yetişebilen, mor renkli çiçekleri olan ebegümeci’nin yaprakları faydalı bir sebze olarak yemek ve salatalarda, çiçekleri ise ilaç ve alternatif tıp karışımlarında kullanılır. Kurutulmuş yapraklarının aktarlarda satışı yapılmaktadır. Çayının hazır paketlerde satışı yapılmaktadır.



ISIRGAN OTU: Doğada kendi kendine yetişen, kökünden yapraklarına kadar, tohumları dahi çok şifalı olan bir bitkidir. En şifalı bitkiler arasında gösterilir. Eski çağlardan günümüze kadar sağlık alanında çok büyük bir öneme sahiptir. İlaç sanayi ve kozmetik firmaları tarafından da sürekli kullanılır.

Ebegümeci ve ısırgan otu kürü akciğer kanserine yeni yakalanmış kişiler için oldukça etkili bir kür. Bu kür sayesinde hastalığı tamamen ortadan kaldırmak da mümkün..

Akciğer Kanseri İçin Isırgan Otu – Ebegümeci Kürü Nasıl Yapılır?

Gerekli Malzemeler;

1 bardak klorsuz su

1 tatlı kaşığı ısırgan otu

1 tatlı kaşığı ebegümeci

Ebegümeci – Isırgan Otu Kürü Nasıl Hazırlanır?

Kürün Yapılışı: İlk olarak 1 bardak klorsuz suyu kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı ısırgan otunu ve 1 tatlı kaşığı ebegümecini kaynayan suya ilave edin. Malzemeleri ekledikten sonra 6 dakika kaynatın. 6 dakikadan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak haldeyken süzün.

İbrahim Saraçoğlu’nun Ebegümeci Isırgan Otu Kürü Nasıl Uygulanır?

Uygulanışı: Hazırladığınız bu kürü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa içmelisiniz. Karışım ılıdıktan sonra sabah kahvaltısından 15 dakika önce ve akşam yemeğinden 2 saat sonra içilmelidir. Bu kürü 1 ay boyunca düzenli olarak uygulayın. Akciğer kanseri için uygulayacağınız bu kürü her gün taze olarak hazırlamanız gerektiğini unutmayın.

Peki, Akciğer Kanserini Önleyici, Koruyucu ve Faydalı Olan Besinler Nelerdir?

Tere

Isırgan Otu

Ebegümeci

Taze sıkılmış havuç suyu

Keçiboynuzu pekmezi

Okurlarımızla paylaşmış olduğu ısırgan otu ebegümeci kürü için İbrahim Saraçoğlu hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kürü yapanların soru ve önerilerini, değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla Kalın… Organik Yaşam Günleri Gönüllüsü



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