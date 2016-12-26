Cloudflare

Akciğer kanserine karşı mucize ot! Bir tutamı dahi yetiyor

Son yıllarda akciğer kanserine yakalanma oranı gittikçe artıyor. Çevresel ve diğer faktörler bu hastalığın oluşmasını sağlıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hocanın tarifini verdiği ısırgan otu ve ebegümeci kürü faydaları ile akciğer kanserine çare oluyor...

Eklenme: 26 Aralık 2016, 21:25
Bu haber 77.418 kez okundu

Organik Günler – Akciğer kanserinin yaygınlaşmasının başlıca sebebi çevresel faktörler olarak biliniyor. Çalışma ortamındaki kötü hava koşulları, arabaların artışı sebebiyle havada ki egzoz dumanları, kirli hava kanseri tetikleyen sebeplerden bazıları. Tabi ki bir de sigara tüketimi herkesin bildiği üzere sebep olan etkenlerden bir tanesi bunun yanında akciğer kanseri bazende genetik olarak kendini göstermektedir. Isırgan otu ve ebegümeci ile hazırlanan kür hastalıklara şifa kaynağı oluyor, faydaları ile kullananları şaşırtıyor…

EBEGÜMECİ: Doğada kendiliğinden yetişebilen, mor renkli çiçekleri olan ebegümeci’nin yaprakları faydalı bir sebze olarak yemek ve salatalarda, çiçekleri ise ilaç ve alternatif tıp karışımlarında kullanılır. Kurutulmuş yapraklarının aktarlarda satışı yapılmaktadır. Çayının hazır paketlerde satışı yapılmaktadır.

ISIRGAN OTU: Doğada kendi kendine yetişen, kökünden yapraklarına kadar, tohumları dahi çok şifalı olan bir bitkidir. En şifalı bitkiler arasında gösterilir. Eski çağlardan günümüze kadar sağlık alanında çok büyük bir öneme sahiptir. İlaç sanayi ve kozmetik firmaları tarafından da sürekli kullanılır.

Ebegümeci ve ısırgan otu kürü akciğer kanserine yeni yakalanmış kişiler için oldukça etkili bir kür. Bu kür sayesinde hastalığı tamamen ortadan kaldırmak da mümkün..

Akciğer Kanseri İçin Isırgan Otu – Ebegümeci Kürü Nasıl Yapılır?

Gerekli Malzemeler; 

  • 1 bardak klorsuz su
  • 1 tatlı kaşığı ısırgan otu
  • 1 tatlı kaşığı ebegümeci

Ebegümeci – Isırgan Otu Kürü Nasıl Hazırlanır?

Kürün Yapılışı: İlk olarak 1 bardak klorsuz suyu kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı ısırgan otunu ve 1 tatlı kaşığı ebegümecini kaynayan suya ilave edin. Malzemeleri ekledikten sonra 6 dakika kaynatın. 6 dakikadan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak haldeyken süzün.

İbrahim Saraçoğlu’nun Ebegümeci Isırgan Otu Kürü Nasıl Uygulanır?

Uygulanışı: Hazırladığınız bu kürü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa içmelisiniz. Karışım ılıdıktan sonra sabah kahvaltısından 15 dakika önce ve akşam yemeğinden 2 saat sonra içilmelidir. Bu kürü 1 ay boyunca düzenli olarak uygulayın. Akciğer kanseri için uygulayacağınız bu kürü her gün taze olarak hazırlamanız gerektiğini unutmayın.

Peki, Akciğer Kanserini Önleyici, Koruyucu ve Faydalı Olan Besinler Nelerdir?

  • Tere
  • Isırgan Otu
  • Ebegümeci
  • Taze sıkılmış havuç suyu
  • Keçiboynuzu pekmezi 

Okurlarımızla paylaşmış olduğu ısırgan otu ebegümeci kürü için İbrahim Saraçoğlu hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kürü yapanların soru ve önerilerini, değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla Kalın… Organik Yaşam Günleri Gönüllüsü

organikgunler.com

 
EtiketlerAkciğer kanseriakciğer kanserine şifaakciğer kanserine şifa otukansere şifakanser otuısırgan otuısırgan otu kanserakciğer kanserine ısırgan otuebegümeci kürüebegümeci kürü kanserkansere karşı ebegümeci kürüibrahim SaraçoğluAkciğer Kanseri İçin Isırgan OtuEbegümeci Kürü Nasıl Yapılır?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Muhammet kara

Zamaninda bir yigit yaklaşık 15 20 yıl önce ben kanseri ısırgan otu ile kanseri tedavi ediyorum dediğinde ortalık yıkılmıştı. Burdan o koca yurekli adama selamlar

Cevapla

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
İşte elma çayının mucizevi faydalarıİşte elma çayının mucizevi faydaları

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı, grip, nezle gibi kış…

Akciğer kanserine karşı mucize ot! Bir tutamı dahi yetiyorAkciğer kanserine karşı mucize ot! Bir tutamı dahi yetiyor

Son yıllarda akciğer kanserine yakalanma oranı gittikçe artıyor. Çevresel ve…

Saç ekimi nedir?Saç ekimi nedir?

Saçlarda yıllar içinde görülen seyrelme ve daha sonrasında yaşanan kellik…

Soğukta kalp sağlığınız için önerilerSoğukta kalp sağlığınız için öneriler

Kışın soğuk havalarda hipertansiyon, ritim bozuklukları, kalp krizi, kalp yetmezliği…

Doç. Dr. Enginyurt: Günde en az 2 kivi yerseniz...Doç. Dr. Enginyurt: Günde en az 2 kivi yerseniz...

Doç. Dr. Özgür Enginyurt, son dönemde mevsimsel soğuk algınlığı ve…

4 aylık bebek neler yapabilir?4 aylık bebek neler yapabilir?

4 aylık bebek neler yapabilir? Detayları haberimizde!

Türkiye'nin ilk yerli zeka testi Nisan ayındaTürkiye'nin ilk yerli zeka testi Nisan ayında

Türkiye'nin ilk milli zeka testi ASİS, Nisan ayından itibaren rehberlik…

Ebola hastalığına sonEbola hastalığına son

Batı Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola için yeni…

Amerikalı uzmanlardan çağrı! Kesmeden önce 30 saniye bekleyinAmerikalı uzmanlardan çağrı! Kesmeden önce 30 saniye bekleyin

Amerikalı uzmanlar, yeni doğan bebeklerde görülen kansızlık ve demir eksikliğini…