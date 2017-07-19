Akçay: Önceliğimiz Avrupa değil!

Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alacak Atiker Konyaspor'da bu sezon ana hedeflerinin ligde başarı olduğunu belirtti.

"Önceliğimiz Avrupa değil, lig" diyen Akçay, şunları kaydetti:

"Belki bizi vizyonsuz biri gibi görebilirler, bizim için, 'Korkak futbol, vizyonu düşük, gömlek bol geldi, bu oyunu okuyamıyor' sözlerini kullanabilirler. Bunlar derinliği olmayan sözler. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Villarreal ile maç oynarken 120'şer kilometre koşmuşuz ama nitelikli koşularım azsa nasıl kazanabiliriz. Bunlar geliştiğinde Avrupa'da kupa kazanabiliriz."

"Bir stoper ve santrforla transferi kapatacağız"

Atiker Konyaspor'un transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren 58 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Gelecek oyuncu var ama fazla değil. Stoper ve santrfora takviye yapmayı düşünüyoruz. Bir transfer sadece teknik adama ya da yönetime bırakılamaz. Ülkede scout sistemi henüz oturmamış. Avrupa'da takımlar 6 ay önce oyuncusunu da teknik direktörünü de alıyor ve tüm takım mühendisliğini kurabiliyor. Biz de böyle işi geliştirmeye yönelik kurallar gelebilir. Şu anı konuşmak gerekirse, bir santrfor ve bir stoperle transferi kapatacağız."