Akçay hayalini kurduğu görevin başına geçecek

2-1'lik Kayserispor mağlubiyetinin ardından Konyaspor'daki görevi sona eren Mustafa Reşit Akçay'ın artık teknik direktör olarak görev yapmayacağı, altyapılara yöneleceği öğrenildi.



Akçay'ın önümüzdeki günlerde tam yetkiyle Trabzonspor Altyapı Sorumlusu olacağı öğrenildi. Akçay dana önce teknik direktölüğü bırakarak bir alt yapıda çalışmak istediğini ve bunun Trabzonspor olmasından memnun olacağını dile getirmişti.



Alt liglerde birçok takımda görev alan 58 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor ve Konyaspor'u çalıştırdı.