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Akçakoca’da plajlar tıklım tıklım

Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’da 30 kilometre uzunluğundaki plajlar tıklım tıklım doldu.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:13
Akçakoca’da plajlar tıklım tıklım

Karadeniz’de aşırı sıcakların bastırması ve gölgede 34 derece sıcaklığın görmesiyle birlikte Akçakoca sahilleri tıklım tıklım doldu. Plajlara akın eden yerli ve yabancı turistler, Karadeniz’in serin sularında serinlerken görüntülendi.

Ankara ve Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinden gelen turistler, aşırı sıcaklar nedeniyle Karadeniz’in serin sularını tercih ettiklerini belirterek, "Ankara’ya çok yakın olan Akçakoca’yı tercih ettik. Burası çok temiz ve rahat, serin sularında serinlemenin tadını çıkarıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:13
  1. Karadeniz
  2. Ankara
  3. Batı Karadeniz
  4. Akçakoca
  5. Akça
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