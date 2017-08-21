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Akçakoca yol yapım çalışmaları sürüyor

Akçakoca Belediyesi’nce ilçe genelinde devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında Osmaniye Mahallesi Kalyoncu sokakta asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:46
Akçakoca yol yapım çalışmaları sürüyor

Akçakoca Belediyesi tarafından mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Akçakoca Belediye başkanı Cüneyt Yemenici, belediyenin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve onarımının devam ettiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:46
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