Akçakoca yol yapım çalışmaları sürüyor

Akçakoca Belediyesi tarafından mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Akçakoca Belediye başkanı Cüneyt Yemenici, belediyenin yetki alanı içerisinde bulunan yolların bakım ve onarımının devam ettiğini dile getirdi.