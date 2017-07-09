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Akçakale kent parkı açılıyor

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde mega projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Akçakale´de 53 bin metrekare alana yaptığı Akçakale Kent Parkın açılışını gerçekleştiriyor.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:00
Akçakale kent parkı açılıyor

Akçakalelilerin yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede sürdürdüğü projelerden Akçakale Kent Parkın yapımını tamamladı. Parkın içerisinde 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet tenis sahası, 58 adet piknik masası, 3 adet çocuk oyun grubu 16 adet kamelya, 3 adet çeşme, koşu parkuru ve yürüyüş bantları bulunuyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat: 18.30’da gerçekleşecek açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tüm halkı davet etti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:00
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. Akça
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