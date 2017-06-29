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Akçadağ’da feci kaza

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halinde bulunan tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişiden anne ve kızı öldü, 3 kişi ise yaralandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:54
Akçadağ’da feci kaza

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Ankara istikametine gitmekte olan Soner E. (36) idaresindeki 20 LY 987 UT plakalı hafif ticari araç, Kozluca Mahallesi mevkinde yol kenarında park halinde olan 38 HG 108 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta bulunan Melahat E. (35) ve kızı Melek E. (5) yaşamını yitirdi, Metahan E. (2), Soner E. (36) ile Ferdi E. (3) ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk tedavileri yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü İsmail Bekik’in (55) gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:54
  1. Ankara
  2. Malatya
  3. Akça
  4. Kozluca
  5. Kozlu
  6. Akçadağ
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