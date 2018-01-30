Akbaba'nın yeni takımı belli oldu!
Ara transfer döneminde Barcelona'dan Arda Turan, Udinese'den Riad Bajic'i kiralayan Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız ismini Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı.30 Ocak 2018 Salı 16:21
Yıldız isim, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.
Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor’a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.