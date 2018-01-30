Akbaba'nın yeni takımı belli oldu!

Yıldız isim, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.

Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor’a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.