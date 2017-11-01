Hulusi Akar'ın yanındaki takım elbiseli kişinin kim olduğu ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki kamera kayıtları üzerinde yapılan bilirkişi inceleme raporuna giren görüntülerde, Orgeneral Akar'ın, karargahtan Akıncı Üssü'ne götürülüş anları da yer almıştı. Darbecilerin, başarısız olacaklarını anlayınca karargahtaki kamera kayıtları ile personel giriş çıkışlarının yer aldığı bilgileri içeren ana sunucuyu tank paletlerinin altına atarak imha ettikleri ortaya çıkmıştı.

Ana sunucunun bir yedeğinin Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığında tutulduğunun belirlenmesinin ardından Genelkurmay yetkilileri, sunucudaki bilgi ve görüntüleri, darbe girişimine yönelik soruşturmayı yürüten savcılara ulaştırdı. Böylelikle ele geçirilen yedek görüntüler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi tamamlandı. 11 hard disk içindeki 24 klasörde, güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğrafların incelendiği bilirkişi raporu, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay Çatı Davası dosyasına girdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, karargahtan Akıncı'ya götürülüş anları da fotoğraflara yansıdı.

Bilirkişi raporuna göre, darbe girişimi günü saat 21.22'de, 33 kişilik Özel Kuvvetler mensubu tam teçhizatlı ekibin Genelkurmay Başkanlığı ana nizamiye kapısından girip makam katına çıktıkları görüldü. Ardından darbe girişimi gecesi saat 23.03.57'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 5 özel kuvvetler personelinin arasında, yanında sanıklardan eski tümgeneral Mehmet Dişli ile merdivenlerden inerek bahçeye çıkarıldı. Görüntülerde, "koyu renk takım elbiseli şahıs" olarak nitelendirilen kişi de dikkati çekti. Söz konusu kişinin Akar'ın koruma personelinden eski astsubay Abdullah Erdoğan olduğu belirlendi.

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan olaylara ilişkin yayımlanan iddianamede, Erdoğan'ın ismi birçok yerde geçiyor. Genelkurmay Karargahı'nda darbeye kalkışma eyleminin anlatıldığı bölümde Erdoğan'ın adı, Orgeneral Akar'ın makamına giren isimlerin arasında yer aldı. İddianamede, diğer isimlerin ise eski Özel Kalem Müdürü? kurmay albay Ramazan Gözel, eski kurmay albay Orhan Yıkılkan, eski yu?zbaşı Serdar Tekin ve eski Genelkurmay Başkanı emir subayı yarbay Levent Türkkan olduğu belirtildi.

Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ın karargahın komuta giriş katı olarak tanımlanan 1-A kapısından çıkartıldığı sırada da güvenlik kameraları görüntülerinde yer aldı.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişiminde aktif olarak rol aldığı değerlendirilen sanıkların cep telefonlarına yönelik baz istasyonu çalışmalarında, Erdoğan'ın hattının sanıklardan eski Genelkurmay Başkanı emir astsubayı kıdemli başçavuş Serhat Pasha ile 16 kez irtibat kurduğu belirlendi. Erdoğan'ın hattının darbe girişimi sırasında Bakanlıklar, Cinnah Caddesi, Kavaklıdere, Akıncılar Saray ve Kahramankazan'da baz sinyali verdiği tespit edildi.

"Akıncı Hava Üssü davası" iddianamesinde yer verilen MASAK raporundan ise Erdoğan'ın darbe girişimi sanıklarıyla havale işlemlerinin olduğu ortaya çıktı.

İddianamede, Abdullah Erdoğan'ın, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen "Akıncı Hava Üssü davası" kapsamında tutuklu olduğu kaydedildi.