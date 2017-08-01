Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen Akıncı Üssü davasında, müdahillik talebine ilişkin dilekçe verdi.

Dilekçede, FETÖ'nün insanların tertemiz inançlarını, dini ve milli duygularını istismar ederek, sözde dini söylemlerinde İslam'ın temel bilgi kaynaklarından çok rüyalar, gizemli hikayelerle masum kitlelerin aldatılıp efsunlanarak, hastalıklı bir zihniyet oluşturduğu belirtilerek, örgütün kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli konuşma, takiyye gereği helal-haram gözetmeme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, tecessüste bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, kayırmacılık, kötü emeller için örgütlü dayanışma gibi yöntemler ile yetiştirilen örgüt üyelerini aile ve millet bağlarından kopararak FETÖ'nün amaçları için robot haline getirdiği kaydedildi.

Dilekçede, 15 Temmuz'da FETÖ'nün Türkiye'deki darbe teşebbüsüne yönelik faaliyetlerine değinilerek, FETÖ'nün darbe teşebbüsünde 249 kişinin şehit olduğu, 2 bin 186 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

HULUSİ AKAR DA BAŞVURDU



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç, müvekkilleri adına hazırlanan dilekçeyi, davayı gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.

Dilekçede "atılı suçları işledikleri sabit olan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması" talep edilerek, "Sanıkların işlemiş olduğu suçlardan doğrudan zarar gören Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar adına tüm sanıklardan şikayetçi olduğumuzu, CMK'nın 237. ve diğer maddelerine göre kamu davasına katılma talebimizin olduğunu arz ve talep ederim." ifadeleri kullanıldı.



BİR ÇOK KURUMDAN BAŞVURU



Başbakanlık, TBMM, Maliye Hazinesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, CHP, bir grup CHP'li milletvekili, HDP ve Olçok ailesi Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu.