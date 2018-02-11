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Akar'dan flaş Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

11 Şubat 2018 Pazar 19:40
Akar'dan flaş Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral AKAR, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak, direktiflerini verdi.

Orgeneral Akar denetlemeler sırasında;

Harekatın esas maksadının, sınır bölgesinde ve Afrin’de barış, güvenlik ve istikrarın temini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerinin sağlanması olduğunu söyledi.

Orgeneral Akar, Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Masumların/sivillerin bizim için dokunulmaz olduklarını belirtti.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 19:40
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