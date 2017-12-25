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Hulusi Akar'dan çok kritik açıklama: TSK daima milletinin emrindedir

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, çok önemli açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:45
Hulusi Akar'dan çok kritik açıklama: TSK daima milletinin emrindedir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "TSK, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir." dedi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 11:45
  1. hulusi akar
  • EstergonEstergon2 sa önce
    Trump mısır püskülü peruğunu yolamıyacağı için yemek zorunda kalacak.Nato fitnesine dikkat etmek lazım
  • SerhatSerhat3 sa önce
    Sağol Paşam bir vatandaş olarak hükümetimizin ve ordumuzun sonuna kadar destekçisiyiz.
  • AbdullahturabAbdullahturab3 sa önce
    Allah ordumuzu milletimizi korusun muzafferetsin.hulisi paşa ve emsalini eksik etmesin
  • davincidavinci3 sa önce
    15 temmuzda mit başkanıyla görüştükten sonra her türlü tedbiri aldım dedin.ama ne tedbir almışsın sayın hulusi akar be.tüm millet aldığın tedbirleri izledik .kendini bile koruyamamışsın rehin alındın.o gün senin fetöcü rütbelilerinin oraya buraya tatbikat-terör alarmı benzeri yalanlarla kışlasından çıkarıp oraya buraya götürdüğü askerler fetönün 20-40.000 polisinin karakolda eline düştü.gördükleri işkenceleri seyrettin mi basındanne yaptın.kılını bile kıpırtdatmadın.olayın gerçek yüzünü vatandaştan öğrenince komutanlarının ateş et emrine dahi uymayan kendini vuran askerler karakola gidip şikayetçi olan askerler hepsi cezaevini boyladı.ruhun duydumu bunları ne yaptın.ne kendisinde ne yedi göbek sülalesinde fetö bulunmamış askerler gördükleri muamele ve vatan haini damgasını gururuna yediremeyip intihar ettiler.sayısını biliyormusun.merak ettin mi böyle kaç asker var.bende sende ki bu tavrın nedenini merak ediyorum.
  • Meta hanMeta han3 sa önce
    Bumilli duruş Çizgisibunu düşmanlariyi hesap etsinler yoksa başlarına gelecekleransısınolacak !
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti3 sa önce
    Mağlumun İlanı Allah razı olsun genel kurmay Başkanımız 2019 başkanlıkla beraber büyük ihtimal reis bakan yapacak savunma bakanı.Arı gibi çalışıyor her yurt dışı gezisine katılıyor kendi temaslardabulunuyor.abd,Pakistan,katar,sudan,Rusya, Azerbaycan,İran,gürcüstan,canada,suudiara vb bir çok temasta bulundu.
  • KamilKamil3 sa önce
    Amerikanın bu günlerde Türkiye yi dört koldan kusatma haberlerinden sonra iyi bir açıklama yapmış Genel kurmay başkanımız
  • E.B.E.B.4 sa önce
    Aslanim benim
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU4 sa önce
    Paşam sana Allah sizi başımızdan eksik etmesin sağlık ve uzunömürler verin sizleri çok ama çok seviyoruz Kum utan paşam..

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