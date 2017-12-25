Hulusi Akar'dan çok kritik açıklama: TSK daima milletinin emrindedir

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "TSK, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir." dedi.