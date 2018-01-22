Akar: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin haraketına ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek." dedi22 Ocak 2018 Pazartesi 19:02
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Karşımızda sadece PKK/YPG yok DEAŞ da var. Amaç, hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok"
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