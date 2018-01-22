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Akar: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin haraketına ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek." dedi

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:02
Akar: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: "Karşımızda sadece PKK/YPG yok DEAŞ da var. Amaç, hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok"

Ayrıntılar birazdan

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:02
  1. Hulusi Akar
  2. açıklama
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