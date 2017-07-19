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AK Parti'yi işgal girişimi davasında flaş karar!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, 10 sanıktan 3'ü gözaltına alınarak tutuklandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
AK Parti'yi işgal girişimi davasında flaş karar!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi davaya ilişkin alınan ara kararda, davada tutuksuz olarak yargılanan 10 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 sanıktan 3'ü polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Polis ekiplerinin 7 sanığı yakalama çalışmaları sürüyor. Dava kapsamında 28 Nisan'daki duruşmada eski Binbaşı Faruk Şimşek, eski Binbaşı Erol Hazıroğlu, eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altunsoy, eski Üsteğmen Muzaffer Dikencik tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Sanıklar 24,25, 26, 27 ve 28 Temmuz'da Çağlayan'da görülecek duruşmada hakim karşına çıkacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün de 27 Temmuz'da tanık olarak beyanda bulunacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. 

Ayrıca bazı sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
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