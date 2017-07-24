AK Parti'yi işgal girişimi davasında 7 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 8'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunan 7 sanık daha tutuklandı.24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:45
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 8'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunan 7 sanık daha tutuklandı.