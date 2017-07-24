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AK Parti'yi işgal girişimi davasında 7 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 8'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunan 7 sanık daha tutuklandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:45
AK Parti'yi işgal girişimi davasında 7 kişi tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı iddia edilen 8'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunan 7 sanık daha tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:45
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