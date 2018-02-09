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AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Bugün görevinden istifa eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin yerine daha önce Avcılar Belediye Başkanlığına aday olan Bayram Şenocak atandı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:22
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Ak Parti'de 'metal yorgunluğu' değişikliğinde sıra büyük şehir yönetimlerine geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci 8 Şubat 2015'den bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti. 

YENİ BAŞKAN BAYRAM ŞENOCAK

Temurci'nin bugün istifa etmesinin ardından yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu. Yeni başkanı AK Parti'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, sosyal medya hesabından duyurdu. Ataş, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak atanmıştır. İstanbul’umuza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim."ifadelerini kullandı.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

Bayram Şenocak, 1978 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimine İstanbul'da devam ederek orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.

Orta derece İngilizce dil bilgisi bulunan Bayram Şenocak, mevcut başkanlar ve adaylar arasında en genç isim olmasıyla dikkatleri çekti.

Avcılar ilçesinde ikamet eden Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın birçok biriminde görev üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şenocak aynı zamanda MÜSİAD yönetiminde de yer aldı.

Gençlik Kolları'ndan başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar'dan sorumlu İl Koordinatörü olarak devam etti.

2012-2014 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

Yaşı genç olmasına rağmen 10 yılı aşkın bir zamandır siyasetle uğraşan Bayram Şenocak, iki yıllık AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir çok yatırımın Avcılar'a kazandırılmasında etkin rol oynamış ve Avcılar halkının takdirini kazanmıştı.

Aynı zamanda partiye üye kazandırma çalışmasında da önemli çalışmalar yürüterek Türkiye çapında 1.likler elde etti ve Ak Parti tarafından ödüllendirildi.

Yüzme ve futbol sporlarının yanı sıra DAN diplomasıyla karate hocalığı yapabilecek yetkinliktedir.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:22
  1. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci
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