AK PARTİ'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu

AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partinin yeni Genel Sekreteri oldu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Harun Karacan getirildi.

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