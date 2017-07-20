AK PARTİ'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu
AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partinin yeni Genel Sekreteri oldu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Harun Karacan getirildi.20 Temmuz 2017 Perşembe 17:35
AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partinin yeni Genel Sekreteri oldu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Harun Karacan getirildi.
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