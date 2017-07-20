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AK PARTİ'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu

AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partinin yeni Genel Sekreteri oldu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Harun Karacan getirildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 17:35
AK PARTİ'nin yeni Genel Sekreteri belli oldu

AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partinin yeni Genel Sekreteri oldu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Harun Karacan getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 17:35
  1. AK PARTİ'nin yeni genel sekreteri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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