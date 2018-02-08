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AK Parti MKYK Üyesi Alkış trafik kazası geçirdi!

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış trafik kazası geçirdi. Eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu araçtaki 6 kişi yaralandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:18
AK Parti MKYK Üyesi Alkış trafik kazası geçirdi!

Alınan bilgiye göre, AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı 06 GE 4814 plakalı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın kullandığı 47 AP 511 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Zeynep Alkış, çocukları Nida ve Burak ile diğer otomobildeki Özlem Aydar hafif yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Zeynep Alkış ve ailesinin, katıldıkları AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Midyat ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:18
  1. Zeynep Alkış
  2. kaza

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