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AK Parti'nin "Erdoğan'a gazilik" teklifine MHP'den cevap

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapması beklenen MHP, AK Partili Metin Külünk'ün TBMM’ye taşıdığı "Erdoğan'a 'Gazilik' unvanı verilmesi teklifi" için de yeşil ışık yaktı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:05
AK Parti'nin "Erdoğan'a gazilik" teklifine MHP'den cevap

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Partili Milletvekili Metin Külünk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendireceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Yurttaş Girişimi'nin milletvekillerine Afrin operasyonunun durdurulmasına yönelik mektuba tepki gösterdi.

Ermeni Patrikliği'ne de teşekkür eden Akçay, şunları söyledi:

 "Kıymetleri kendinden menkul kimi aydın müsveddeleri, her dönem çıban başı olan kimi sanatçı, siyasetçi, akil, hukukçu görünümlü, aslında kripto ırkçı PKK severler, bir ihanet mektubunun daha altına imza atmışlar. Bu sözde aydınlar, PKK'nın propaganda diliyle yazılmış, ellerine tutuşturulmuş bu mektupta, Türkiye'nin bekasını tehdit eden terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nun durdurulmasını istiyorlar. Kendilerine 'yurttaş' diyen bu güruh, Türkiye'nin sınır güvenliğine ve bekasına yönelik tehdidi bertaraf etmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmakta, terör örgütü PYD/YPG'ye karşı vatandaşlarını ve vatanın güvenliğini savunan devletimizi terör örgütüyle diyaloğa davet etmektedirler. Bunlara karşı Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Mehmetçiğimize dualar edilen bir açıklama yayınlandı. Ermeni Patrikliğinin bu açıklamasını gururla takip ettik, kendilerine şükranlarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Vatan bekasına karşı muhalefet edilmez. Bunun adına muhalefet değil ihanettir."

"ERDOĞAN'A GAZİLİK TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİRİZ"

 Akçay, bir gazetecinin, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külük'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'gazilik' unvanı verilmesine yönelik hazırladığı kanun teklifiyle ilgili sorusu üzerine Akçay, "Teklifi görmedim, hakkında bilgim yok. TBMM'ye geldiğinde değerlendiririz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:05
  1. metin külünk
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
  4. PKK
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