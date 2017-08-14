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AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, AK Parti’nin Türkiye’nin tüm renkliliğiyle, kendi içinde, bölgesinde ve tüm dünyada, kalkınmanın, barışın, huzur ve refahın öncüsü haline geldiğini söyledi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:46
AK Parti’nin 16’ncı kuruluş yıl dönümü

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, partisinin 16’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. AK Parti’nin millet egemenliği üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırdığını belirten Gezer, “14 Ağustos 2001’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti, Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. AK Parti bütün Türkiye’yi kucaklayan bir partidir. AK Parti ile birlikte ülkemiz ve bölgemiz, her geçen gün daha da büyümüş, güçlenmiş, bölgede ve dünyadaki etkinliği daha da artmıştır. Kutlu yürüyüşümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:46
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