AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri başladı
AK Parti’nin kuruluşunun 16. yılı için yapılan kutlama etkinlikleri başladı. Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 6 bin davetli katılıyor.14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:58
AK Parti, 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda başladı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, etkinlik alanında birazdan birer konuşma yapacaklar.