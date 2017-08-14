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AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri başladı

AK Parti’nin kuruluşunun 16. yılı için yapılan kutlama etkinlikleri başladı. Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 6 bin davetli katılıyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:58
AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri başladı

AK Parti, 16. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda başladı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, etkinlik alanında birazdan birer konuşma yapacaklar. 


 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:58
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  2. recep tayyip erdoğan
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