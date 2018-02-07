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AK Partili vekilin oğlu hayatını kaybetti

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun hastanede tedavi gören oğlu 25 yaşındaki Zerdeşt Miroğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:50
AK Partili vekilin oğlu hayatını kaybetti

Cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyordu. Orhan Miroğlu, yoğun bakımda tedavi gören oğlu için kan bağışı çağrısında bulunmuş, ardından kan ihtiyacı Kızılay tarafından karşılanmıştı.

Zerdeşt Miroğlu, bu sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti

'CUMA SABAHI DERİN BİR UYKUYA DALDI' DEMİŞTİ

Miroğlu, 3 Şubat'ta oğluyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı. O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in bu derin uykudan uyanmasını bekliyor. Ey Zerdeşt'in amcaları, halaları, ablaları, kardeşleri, dualarınızı eksik etmeyin lütfen, etmeyin ki Allah bu yavruya, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren bu cesur çocuğa yarattığı bu meleğe, şefaat etsin ve hayırlı bir müjde gibi yeniden aramıza yollasın..

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:50
  1. Orhan Miroğlu
  2. Zerdeşt miroğlu
  3. mardin

YORUM YAZ

  • Ebu Harun Ebu Harun 20 dk önce
    Allah rahmet eylesin.. Midyat halkı..
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz27 dk önce
    Allah rahmet eylesin sayin bakanima sabri cemil ihsan etsin rabbim inna lillah veilyhin recun biz allah dan geldik yine allaha donecegiz
  • vatansevervatansever1 sa önce
    İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin Rabbim sabırlar versin
  • haydahayda1 sa önce
    inna lillahi ve inna ıleyhi racıun...
  • HilalHilal1 sa önce
    Allah rahmet eylesin. Rabbim kimseye evlat acisi gostermesin... Allah sabir versin...
  • aykanaykan1 sa önce
    her nefis ölümü tadacaktır. Kul hakkı yemede haksızlığa göz yummadan zulmetmeden insanların ekmekleriyle oynamadan hakkı adaleti gözetenlere ne mutlu. Dünya kimseye kalmadı ve kalmayacak kabiristanlar ben olmassam din biter ülke yıkılır diyenleride yutuyor ve dünya din ve ülke devam ediyor. Allah adildir teraziyi tam tartandır. Allah rahmet etsin
  • Mustafa Rasi UysalMustafa Rasi Uysal1 sa önce
    Yüce Allâh "Her nefs ölümü tadacaktır" diye buyurmaktadir. Hepimiz ölüm haliyle hallenecegiz ancakmerhumun çok genç yaşta vefaati başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzmüş olmalı.Allâh taksiratini affetsinrahmetiyle muamele eylesin.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 2 sa önce
    Allah rahmet eylesin.Rabbim ailesine sabırlar versin....
  • Alpaslan DönmezAlpaslan Dönmez2 sa önce
    Sn. MiroğluAllah rahmet eylesin.Allah size ve ailenize sağlıklı hayırlı uzun ömürler versin.Selamun Aleykum
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