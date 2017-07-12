AK Partili vekilden Srebrenitsa mesajı

Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü konferans salonundaki programda, Srebrenitsa soykırımda hayatını kaybedenler Kur’an tivaleti ve dualarla anıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu “Bosna’da yaşanan acılar hala tazedir. Tekrar aynı şeyler yaşanmasın diye yapılan soykırımı unutmayacağız.” dedi.

TARİH BOYUNCA SİLİNMEYECEK KARA LEKE



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun katılımları ile gerçekleşen toplantıda konuşan, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ”Bundan tam 22 sene önce, yakın dönemin en büyük katliamı Avrupa’nın göbeği Bosna’da yaşandı. Srebrenitsa Katliamı, 1995 yılında Avrupa’nın orta yeri, Bosna'da yaşanan, tarihin en karanlık sayfalarından biridir. Irk ve İnançları hedef alan bu katliamda, 9 binden fazla Müslüman Bosnalı kadın, çocuk, yaşlı, genç, erkek demeden Sırplar tarafından vahşice katledildi. O gün yaşananları okuduğumuzda ya da dinlediğimizde, insanın kanını donuyor. Günümüzde hala bilinmeyen mezarlar ortaya çıkmakta ve acılar tazelenmektedir. Bu acı sadece Bosnalı kardeşlerimizin değil… Bizler de aynı acıyı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından “Güvenli bölge” olarak ilan edilen Srebrenitsa’da meydana gelen katliama hiçbir Avrupa ülkesi engel olmamış ve ses çıkarmamıştır. Yapılan etnik soykırıma ses çıkarmayanlar tarih boyunca silinmeyecek bir lekeyi de alınlarına sürmüşlerdir. Her fırsatta İnsan haklarından ve medeniyetten bahseden Avrupalı devletler o kara günde katliama ve soykırıma seyirci oldular. Silahları ellerinden alınan ve savunmasız bırakılan Boşnak kardeşlerimize, bölgenin güvenliğini sağlamak için kentte bulunan 600 Hollandalı Barış Gücü askeri de yardım etmez. Kardeşlerimiz savaşmak için silahlarını isteseler de ret cevabı alırlar. Fransız ve İngiliz kuvvetler de bu soykırımı sadece izlemekle yetindiler.” diye konuştu.

“UNUTURSAK TEKRARLANIR”

Birleşmiş Milletler’in “barış gücü” olarak bölgeye gönderdiği Hollandalı komutanın masum Bosnalıları, Sırp cani Ratko Mladiç’e teslim ettiğine dikkat çeken AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Srebrenitsa’da 10 bin masum kardeşimiz genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katledildi. Bugün Suriyeli kardeşlerimiz için kılını kıpırdatmayan Birleşmiş Milletler, 1995 senesinde de Boşnak kardeşlerimizin katline göz yumdu. Bu kara leke ilelebet onların alnında kalacaktır. Hem savaş suçu, hem de insanlık suçu işlemişlerdir. Geçtiğimiz ay Hollanda Yüksek Mahkemesi de şaka gibi bir karar aldı. Mahkeme, soykırımda katledilen 300 kişinin ölümünde Hollanda askerlerinin kısmen sorumlu olduğuna hükmetti. Bu ikiyüzlülüktür, aymazlıktır. Bosna’nın Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç’in bir sözü var. “Soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.” Biz de Yerli Düşünce olarak 11 Temmuz 1995’te, yaşanan acıları unutmamak için, tekrar o kara günler gelmesin diye, birlik ve beraberliğimiz daim olsun diye bu programı düzenledik. Bosna ile bizim kader ortaklığımız, medeniyet ortaklığımız var. Orada katledilenler 400 seneden fazla Osmanlı Devleti çatısı altında birlikte yaşadığımız kardeşlerimizdi.” dedi.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZA DOKUNMAZ ZORUNDAYIZ



Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti; “Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, gönül coğrafyamızda, medeniyet kardeşliği yaptığımız herkese, dünyanın neresinde olursa olsun dokunmak zorundayız. Çünkü Türk Beklenendir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın bu konuya büyük önem verdiğini biliyoruz. Yaşanan soykırımda şehit olan tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim böylesine karanlık günleri bir kez daha yaşatmasın. Merhum Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi, Unutmayacağız ki, tekrar yaşamayalım.”