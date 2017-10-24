İnegöl’e köprülü kavşaklar yapılacak

İnegöl’de devam eden Mesudiye alt geçidiyle İnegöl-Yenişehir duble yolu inşaatını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Şehitler, Babasultan ve Kaplan Petrol mevkilerine köprülü kavşaklar yapılacağını açıkladı.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Milletvekili Hüseyin Şahin, Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu ile Mesudiye Mahallesi’ni İnegöl merkeze bağlayan alt geçit ile İnegöl-Yenişehir arası duble yol çalışmalarını yerinde inceledi. Şahin, İnegöl’de ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek için yeni kavşaklar yapılacağını bildirdi. Şahin, yapılacak kavşaklarla İnegöl girişinden çıkışına kadar sinyalizasyonların tamamen kalkacağını ifade etti.

Hüseyin Şahin, “Mesudiye alt geçidinde üstten planlama yapılmış, fakat yer kazıya girince farklı sorunlar zuhur etmişti. Onların giderilmesi ve ilgili makamların karar vermesini yerinde inceledikten sonra bugün bölge müdürümüz ile karar verdik. Oradaki çalışmanın hızlı bir şekilde bitmesi gerekiyor. Burada cami ve camiden sonraki binaların da yapılan inşaattan zarar görmemesi için kazı sonrası ortaya çıkan hususların giderilmesi gerekiyordu. Onun kararlarını verdik. Müteahhit firma hava şartları uygun olursa kısa zamanda burayı bitirmeyi planlıyor” dedi.

İnegöl-Yenişehir arası yolda, Alanyurt’ta kooperatiflerin bulunduğu alan ile mahallenin eski yerleşim alanlarının bulunduğu yerde 12 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde, her türlü aracın rahatlıkla geçebileceği bir baks projeyi hayata geçirmekte olduklarını aktaran Şahin, “Onu da inceledik. Otelin bulunduğu alandan OSB’ye kadar olan 3 bin 200 metrelik alan sene sonuna kadar duble olarak Hamzabey köprüsü ile birlikte bitirilecek ve hizmete alınacak. OSB kavşağına kadar İnegöl’den gelen 6 kilometrelik yol duble olacak ve sıcak asfaltla kaplanacak, ondan sonraki yolda kış mevsimi bittikten sonra Yenişehir’e kadar 12 metre genişliğinde konforlu bir yol haline gelecek. Şehitler’de sık sık kazaların geldiği bölgede kavşak çalışmasına başlayacağız” şeklinde konuştu.

KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILACAK

Çevre yolunun kara yoluna bağlantısını sağlayacak bir kavşak da yapacaklarını müjdeleyen Milletvekili Şahin, “İnegöl Belediyesi, İnegöl’ün OSB’sinden başlayarak Kulaca istikametindeki ana yola kadar bağlanan çevre yolunu bitirdi, asfaltlaması bitti. Bir takım alt yapıları kaldı, onlar da bitecek. Bağlantıdan sonra Ankara yoluna dönüşle ilgili sıkıntı var. Yol çift yol. Bundan 3 ay önce yaptığımız ziyarette oraya da bir kavşak çalışması yapalım diye bölge müdürlüğümüzden bir projelendirme talebimiz oldu. Çiftliklerin arkasından geçecek şekilde bir projelendirme yapıldı. Kontrollü bir geçiş sağlayacak şekilde projelendirme çalışmasıyla birlikte Ankara’dan izinleriyle ilgili çalışmaya başladık. Bu alandan da kontrollü bir şekilde Bursa veya Ankara tarafına ulaşımı sağlayacağız. Bursa-Ankara yolu üzerinde kazaların çok sık meydana geldiği Babasultan’da da bir çalışma yapacağız. Babasultan çıkışına gelmeden, arka taraftan karşı istikamete geçişi sağlayacak bir köprülü kavşakla ilgili çalışmalara başladık. İnşallah daha öncekileri yaptığımız gibi bunu da nihayete erdireceğiz” diye konuştu.