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AK Partili vekilden askerlerin zehirlenmesine şaşırtan savunma!

Recai Berber, incelenme tamamlanmadan askerlerin zehirlenmesi olayını münferit ilan etti. Böyle şeylerin 40 derecede normal olduğunu savundu.

20 Haziran 2017 Salı 18:43
AK Partili vekilden askerlerin zehirlenmesine şaşırtan savunma!

Manisa'da askerlerin art arda toplu olarak zehirlenmesi olayının yankıları sürüyor. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber'e göre yaşananlar münferit bir olaydan başka bir şey değil.

Berber, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de gıda güvenliğinde yüksek teknolojiler sayesinde bugüne kadar bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, "Yıllardır Millî Eğitim Bakanlığının taşımalı eğitim yapılan yerlerinde de aynı şekilde yemek hizmeti veriliyor, duydunuz mu şimdiye kadar." örneğini verdi.

"40 DERECEDE, YEMESENİZ DE HASTA OLURSUNUZ"

Manisa’da hava sıcaklığının 40 derece olduğunu vurgulayan AK Partili vekil “Ben 40 derecede askerlik yaptım Tuzla Piyade Okulunda, ne demek olduğunu biliyorum. Hiçbir şey yemeseniz de o gün akşam hasta olursunuz.” dedi.

Berber, kendisine itiraz eden CHP’li vekillere ise “Evet, olursunuz. Tabii, yaşamadığınız için bilmiyorsunuz.” diye karşılık verdi.

ZEHİRLENMELERİNİN NEDENİ SALMONELLA BAKTERİSİ

Manisa Valisi Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında bir askerin ölümü, yüzlerce askerin de hastalanmasına yol açan salgının salmonella bakterisinden kaynaklandığını açıklamıştı. Askerlerin bu bakteriyi akşam yemeğinde yedikleri tavuktan kaptığı sanılıyor.

 

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:43
  1. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber
  2. Manisa
  3. salmonella bakterisi
  4. Manisa Valisi Hakan Güvençer
  5. 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı
  • Zülfikar HayberZülfikar Hayber1 sa önce
    Yemek şirketinin torpilini bu yapmıştır bu tipler, fetö'cü kriptolar hala üst Bürokraside ve mecliste Ahlar gökkubbeyi çatlatacak... uyarıyoruz ama ağırdan alınıyor... damatlar şirketler paralar başdanışmanlar çirkin bir kuşatma var Allah akıl fikir versinVefa'yı da kinideabartmamak lazım. En güzel örnek Siirt Belediye Başkanı hani şu sırasını veren Nankör Herif
  • Yaziklar olsunYaziklar olsun1 sa önce
    Allah askina bu Adam nasil millet vekili secildi . Fikri beyan etmesede kimse de zordurumda kalmasa
  • OğuzsoyluOğuzsoylu1 sa önce
    Bülent Arınç ın adamı başka bişey demeye gerek varmı.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu1 sa önce
    Bülent Arınç kontenjanından vekil olan birisi bülonun emir aldığı yerden emir almalıki aynı telden çalıyor, bunun gibi vekillere dikkat Ak Parti deki fettoşlar.
  • MhpMhp2 sa önce
    Istifaaaaaaaaaaa
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Sen hiç 40°C 'de yedinmi?......................(yemeği).
  • yılmazyılmaz2 sa önce
    Cadı avı taraftarı değilim ancak soruşturması devam eden böylesi hassasiyet uyandıran büyük bir olayın adeta üstünü kapatmak istercesine sanki yemek şirketine ortakmış gibi savunma pozisyonuna geçilmesinide bir Ak Partili olarak vekilime hiç yakıştıramadım doğrusu! Şık olmamış bu.
  • FATİH CIHANGIRİSTANBULLUFATİH CIHANGIRİSTANBULLU2 sa önce
    Kim Bu MilletiYanlış Yönlendirme Gayretkeşi Milletvekili ?Yemek ŞirketleriyleOrtakligı mıvar? Apar toparaçiklamaYapiyor .İrtibatli olduğu çevre mercek altina alinsin.Amaci ne bilinsin.Sorusturma ve Yargı Aşamasinda bu" ÇOK BİLGİÇLIK"demeci verme Cesaretini.nereden alıyor.
  • VatandaşVatandaş2 sa önce
    Akpartideki çok adam reisin sırtından geçinen siyasetten anlamayan asalak, bu adamlarla hangi iş neticeye ulaşır ki.
  • MuhammedMuhammed2 sa önce
    Milletvekillerini millet seçmeli ki böyle r vekil olmasın
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