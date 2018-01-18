AK Parti'li vekil Youtuber oldu

YouTube kanalında açtığı 'Gayri Resmi Hesap' adlı kanalda ilk videosunu yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ilk videosunu Kordon'da çekti. Bir gençle söyleşerek çekime başlayan Dağ'ın çekimler esnasında rahat ve esprili tavrı dikkat çekti. Dağ, Kordon'da yürüyerek çektiği ilk videosunda şunları söyledi:

"Selam ben Hamza Dağ. Beni bilenler bilir. Tanımayanlar açısından ben İzmir milletvekiliyim. Mesele memleket olunca gerisi teferruattır. Aynı bayrağa sevdalıyız. Aynı şeye ağlıyor, aynı şeye gülüyoruz. Şimdi size küçük bir müjde verelim. Bir kanal kurduk. İsmine de Gayri Resmi dedik. Birtakım videolar çektik. Bu konuştuklarımızın hepsi gayri resmi. Aramızda kalırsa sevinirim."