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AK Partili vekil tesettüre girdi

Umreden dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katıldığı parti kongresine başörtülü geldi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:20
AK Partili vekil tesettüre girdi

Başbakan Binali Yıldırım ile Suudi Arabistan ziyaretinde umre yapan Öznur Çalık, dönüşte örtünme kararı aldı. Çalık aldığı karardan sonra ilk kez bugün katıldığı kongrede başörtülü görüntülendi.

Çalık, gazetecilerin örtünmesiyle ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, "Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin" diye yanıt verdi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 19:20
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Öznur Çalık
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