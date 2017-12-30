AK Partili vekil tesettüre girdi

Başbakan Binali Yıldırım ile Suudi Arabistan ziyaretinde umre yapan Öznur Çalık, dönüşte örtünme kararı aldı. Çalık aldığı karardan sonra ilk kez bugün katıldığı kongrede başörtülü görüntülendi.

Çalık, gazetecilerin örtünmesiyle ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, "Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin" diye yanıt verdi.