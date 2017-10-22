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AK Partili vekil Melih Gökçek için gün verdi

AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz, "Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum" ifadelerini kullanarak istifa iddiasında bulundu.

22 Ekim 2017 Pazar 09:23
AK Partili vekil Melih Gökçek için gün verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, istifa edeceğini açıkladı. Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya ise, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.

AK PARTİLİ VEKİL GÜN VERDİ: SALI GÜNÜ İSTİFASINI VERECEK

Habertürk'te katıldığı Habertürk Gündem programında önemli açıklamalarda bulunan Deligöz, "Melih Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum."dedi.

Melih Gökçek'in AK Partili olduğunu dile getiren Orhan Deligöz, "AK Parti'nin rakipleriyle özellikle de CHP ile en iyi mücadele eden AK Partili belediye başkanıydı. Ancak Cumhurbaşkanımızın öngördüğü metal yorgunluğu kabul etmeliyiz. Bu bir bayrak yarışıdır" şeklinde konuştu.

BEYAZ TV'DEN FLAŞ İDDİA

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.

'HEPSİNE GÜLÜP GEÇİYOR'

Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya, "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür... Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 09:23
  1. Melih Gökçek
  2. AK Parti
  3. Beyaz TV
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  • ŞuleŞule19 sa önce
    Gezi olaylarındaerdoğana destek verdiği için çok takdir etmiştimişte gerçek korkusuz dağva adamı demiştim ama istifa konusundaki tavrı çok şaşırttıinşaALLAH ak partiye ve erdoğana düşman olmaz kadir topbaşı tebrik ediyorum
  • Bekir gökçeBekir gökçe21 sa önce
    Keşke herkes melih gokçek kadar akpartili olsa15 temmuzda çoğu belediye başkanıkaçacak delik ararken melih başkan aslanlar gibi darbecilerle mucadele ettimetal yorgunluktan bahsrdenler biraz donup kendine baksın aldanmadık ları konu yok
  • Hatice Hatice1 gün önce
    Yillardir belediye baskanligi yapan insanin yarim kalan isleri vardir secilecek arkadas belliyse ona devredecegi evraklar vardir projeler vardir ha deyince olacak is degildir dedikoducular fitneciler ortaligi karistirmak istiyordur aslinda ankaranin sembolu olan kisinin ayrilmasi ankarali olmama ragmen uzuldum ama artik genclere de firsat vermek gerekir ben eminim tayyip beyde bir gun cb gorevini mutlaka genclere teslim edecektir
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