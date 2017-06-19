İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Partili ve CHP'li belediye arasında 'Mustafa Kemal' kavgası

Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki yenilenmek istenen Mustafa Kemal posteri ve ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ yazılı takı ilçe beyediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni karşı karşıya getirdi. Kuyucak Belediyesi takı kendilerinin yenileyeceğini belirtirken, Büyükşehir Belediyesi ise Büyükşehir Yasası ile bunun kendi yetkilerinde olduğunu belirterek takı tekrar yerine asacaklarını bildirdi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 09:44
AK Partili ve CHP'li belediye arasında 'Mustafa Kemal' kavgası

İlçede çevre düzenlemesi yapan ve Kargılıdere Reaksiyon Alanı çalışmalarını sürdüren Kuyucak Belediyesi, belediye binasının önündeki köprüde bulunan Mustafa Kemal posteri ve ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ yazılı takı, yenilemek için geçen 16 Haziran Cuma günü söktü.

Ancak CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, itfaiye ve zabıta ekipleri ile ilçeye giderek takın sökülmesine engel olmak istedi. Bu durum Büyükşehir ile ilçe belediyesi arasında krize neden oldu. Olay yerine gelen AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, takın sökülmesine engel olmak isteyen Büyükşehir Belediyesi görevlilerine tepki gösterdi. Başkan Ertürk, meydan projesi kapsamında led ışıklı olarak yenileyecekleri Atatürk takını yapacaklarının belirtip, söz konusu yerde 19 Haziran Pazartesi günene kadar nöbet tutacaklarını söyledi. Kuyucak Belediyesi ekipleri sökülen takın yerine Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astı.

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuyucak Belediyesi’nin astığı Türk Bayrağı’nı da indirmek isteyince taraflar arasından gerginlik daha da arttı. İki belediye arasında paylaşılamayan tak yüzünden yaşanan gerginlik, mesai saatinin bitip herkesin dağılması ile son buldu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada, "Büyükşehir Yasası ile tüm cadde ve bulvarlar yasa gereği Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğuna geçmesine rağmen ilçe belediyesinin hiçbir başvuru yapılmadan ve gerekli izinler alınmadan Kuyucak Belediyesi önündeki caddede bulunan Ulu Önder Atatürk’ün resmi ve veciz sözünün yer aldığı taka müdahale etmesi, Ata’sına saygılı Kuyucak halkını çok üzdü. Bu kanunsuz müdahaleye ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e yapılan saygısızlığa göz yumulmadı, emniyet ve gerekli idari makamlara yazılı bildirimlerde bulunup kamu mallarına yapılan müdahalelerin engellenmesini talep edildi.

Ayrıca, Kuyucak Belediyesi’ne Atatürk takının tarafımızdan yerine konulacağı bildirildi. Yapılan yasal bildirim ve başvurular sonucunda ekiplerimiz, Atatürk takını yerine koymak için bugün harekete geçti. Ancak, Kuyucak Belediyesi’nin iş makineleri İnönü Caddesi’ni ulaşıma kapatarak Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerinin çalışmasına engel oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından devletin yolunu ulaşıma kapayan bu kalkışmanın engellenmesi için yapılan başvuru üzerine ilçede görev yapan emniyet güçleri olay yerine geldi. Ancak, bu sırada bazı kendini bilmezler tarafından kanuni görevlerini yapmaya çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Daire Başkanı darp edildi. Büyükşehir Belediyesi çalışanları olaya ilişkin görüntü ve kayıtlarla birlikte kendilerine yapılan saldırıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldılar" denildi.

Açıklamada en kısa sürede Mustafa Kemal takının yerine takılacağı da belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:44
  1. Kuyucak
  2. Atatürk takı
  3. kuyucak belediyesi
  4. Aydın büyükşehir belediyesi
  • Abdülhamit HanAbdülhamit Han6 sa önce
    Şu puttan bir türlü kurtulamadık.koruma kanunu kalksın artik gizlenen mason atatürkün gerçek yüzünü görsün ahmaklar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  1. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  2. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
  3. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
  4. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
  5. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
  6. Kordon kanı aile fertlerinde de..
  7. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
  8. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
  9. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
  10. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
  11. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
  12. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
  13. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
  14. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
  15. Türk Lirası tekrar favori para haline..
  16. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
  17. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
  18. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
  19. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
  20. Yunanistan darbecileri teslim edecek..
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı