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AK Partili Selçuk Özdağ: Saadet Partisi ile barışmalıyız

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, partisine "dört barış önerisi"nde bulundu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:05
AK Partili Selçuk Özdağ: Saadet Partisi ile barışmalıyız

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, partisine "dört barış önerisi"nde bulundu. Özdağ'ın, Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz'un “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” sorusuna verdiği yanıtlar arasında "Saadet’le barışacak", "Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi" ifadeleri de yer aldı.

Ahmet Yavuz'un "Vekilinden, iktidara dört barış önerisi!" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” diye sordum. “Ak Parti 4 şey yapmalı?” diye doğrudan söze girdi. Dedi ki;

BİR: Saadet’le barışacak.

İKİ: HDP’de yüzde 2 civarı oyumuz var. Kürtlerle barışacak.

ÜÇ: MHP’den, BBP’den gelmiş yüzde 10’a yakın içeride oy var. Ülkücü kesim içeride yeterince temsil edilmiyor. Akşener’e gidebilecek 4-5 puan var. O kesim iyi temsil edilecek. Barışılacak!

DÖRT: Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi...

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:05
  1. Selçuk Özdağ Saadet Partisi
  2. Saadet Partisiyle barışma
  • ÜmmetÜmmet26 dk önce
    Saçmalamış.Kürtlerle küs değiliz ki barışalım.Müslüman aklıbaşında hiçbir kürdün hdp ile işi olmaz.
  • Mikâil okuroğlu Mikâil okuroğlu 37 dk önce
    Chp ile de aşk yaşayalım mı biz işimizi doğru yapalım?saadetli kardeş lerimiz eleştirmiyor ööölldürüüü yooor.
  • alaettin kılıç gurun alaettin kılıç gurun 38 dk önce
    EVET EVETBU KONUDAİKİ PARTİBİR BİRİNEYAKIN OLMASI İÇİN HALK ARASINDA ÇABALARIMIZ OLDU MADEM ALLAH İÇİN ÜMMET İÇİN VATAN MİLLET İÇİNCALISACAGIZ OZAMAN KAPRİSLERİ KENARA BIRAKALIMİSTİŞARE YAPARAK .SABIRLAHAK YOLDABİZİYIKACAK YOK ALLAH BİZİMLE BERABER ISALLAH
  • hakanhakan40 dk önce
    oldu fetöyü ayıklıyacagınıza doldurun fetöcüleri. oldu olucak 15 temmuz darbecilerinide partiye alın barısın.
  • şükrü onukşükrü onuk43 dk önce
    Biraz saçmalamış, saadet mi kaldı. Hele bu son tabanıyla bağdaşmayan aykırı davranışlar, olan potansiyeli de götürdü. Kürtlerle desen, hadep ten daha yakınlar, olması gerekenin azamisi yapılıyor. Mhp, Bdp desen bir çok konuda partisiyle uyuşmuyorlar. Özellikle iç kesimdeki muhafazakar kesim başta olmak üzere Akparti ye daha yakınlar. daha fazla yakınlık kürt potansiyeli uzaklaştırır. AKPARTİ, özgürlüklerden, demokrasiden, hukuktan, etkin dış politikadan tavizsiz dik duruşuna devam etsin, içindeki kripto fetö sempatizanları etkili alanlardan uzaklaştırsın olay biter..C.Başkanımız başta olmak üzere Partiye olan güven ve heyecan devam ediyor. Daha fazlası beklentilere yakın politika izlemesiyle gerçekleşecektir.
  • dindar kürt dindar kürt 44 dk önce
    mhp ve kürtler asla olmaz bu adam galiba üniversitede kiülkücü gençleri ve kürt düşmanlığını bilmiyor HER ŞEY DOĞAR GELISIR BÜYÜR VE ÖLÜR beşeriyetin kanun-u bu
  • Yunus 16Yunus 1648 dk önce
    Karamollaoğlunun ne olduğu belli değil. Referandum da oyunun rengi ; pkk lideri S. demirtaş, d. Perinçek, K. Oğlu, Çölaşan, dündar, Salman, Gezen, abd, Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, dhkpc... ve Fetullah gülen ile aynı saadetin yönetiminde hayır yok.
  • Millet iradesiMillet iradesi51 dk önce
    Ne barışı küsmüydük sadece saadet parti tabanının yönetim kadrosundaki karamolla gibi siyonist güdümlü münafıklardan arındırması yeterli .ikiz kardeşlerin birbirinden ayrılması münkünmü değil ama siyonist beslemesi karamolla ekibi bir cerrah...
  • Ayhan Ayhan 55 dk önce
    Ortada hocanın partisi mi kaldı da anlaşalım diyorsun.Adamlar Erdoğan'a diş bileyen tüm kesimlerle zaten halvet oldular.
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