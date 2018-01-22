AK Partili Ravza Kavakcı: Muhalefet darbe girişimi davalarına katılmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ravza Kavakcı, Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Adana Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen 428 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına katılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

FETÖ/PDY'nin her ilde görülen davalarını izlemeye çalıştıklarını belirten Kavakcı, bugün de Adana'daki duruşmayı takip ettiğini aktardı.

Kavakcı, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşama hakkına yönelik yapıldığına işaret ederek, "Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, bu ülkeye, bu topraklara ümit bağlamış dünya mazlumlarının hayat haklarına karşı yapılmış bir darbe girişimiydi." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin 251 kahraman şehit ve 2 bin 194 gazi sayesinde atlatıldığını vurgulayan Kavakcı, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Ancak bu süreçte de adaletin tecelli ettiğini görebilmek için dava süreçlerini hem şehit hem de gazi ailelerimiz adına hem de 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına ve onlara ümit bağlamış milyonlar adına yakından takip ediyoruz. Muhalefet, anamuhalefetteki milletvekillerinin, başka davaları takip ettikleri gibi milletimize karşı yapılmış en büyük, en hain darbe girişiminin sonucunun görüleceği davalara da katılımlarını bekliyoruz."

Açıklamanın ardından Kavakcı, AK Parti Adana milletvekilleri Necdet Ünüvar, Mehmet Şükrü Erdinç ve Fatma Gül Demet Sarı'yla Adana Bölge Adliyesinde ziyaretlerde bulundu.