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AK Partili Ravza Kavakcı: Muhalefet darbe girişimi davalarına katılmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı,  "Muhalefet, anamuhalefetteki milletvekillerinin, başka davaları takip ettikleri  gibi milletimize karşı yapılmış en büyük, en hain darbe girişiminin sonucunun  görüleceği davalara da katılımlarını bekliyoruz." dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
AK Partili Ravza Kavakcı: Muhalefet darbe girişimi davalarına katılmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Ravza Kavakcı, Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Adana Bölge  Adliye Mahkemesi salonunda görülen 428 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına  katılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

FETÖ/PDY'nin her ilde görülen davalarını izlemeye çalıştıklarını  belirten Kavakcı, bugün de Adana'daki duruşmayı takip ettiğini aktardı.

Kavakcı, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşama hakkına yönelik  yapıldığına işaret ederek, "Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, bu  ülkeye, bu topraklara ümit bağlamış dünya mazlumlarının hayat haklarına karşı  yapılmış bir darbe girişimiydi." ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin 251 kahraman şehit ve 2 bin 194 gazi sayesinde  atlatıldığını vurgulayan Kavakcı, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Ancak bu  süreçte de adaletin tecelli ettiğini görebilmek için dava süreçlerini hem şehit  hem de gazi ailelerimiz adına hem de 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  adına ve onlara ümit bağlamış milyonlar adına yakından takip ediyoruz. Muhalefet, anamuhalefetteki milletvekillerinin, başka davaları takip ettikleri gibi  milletimize karşı yapılmış en büyük, en hain darbe girişiminin sonucunun görüleceği davalara da katılımlarını bekliyoruz."

Açıklamanın ardından Kavakcı, AK Parti Adana milletvekilleri Necdet  Ünüvar, Mehmet Şükrü Erdinç ve Fatma Gül Demet Sarı'yla Adana Bölge Adliyesinde  ziyaretlerde bulundu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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