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AK Partili Orhan Miroğlu'nun büyük acısı

AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:00
AK Partili Orhan Miroğlu'nun büyük acısı

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt,Miroğlu  uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşama veda etti. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu acı habere bu sabah sosyal medya hesabından duyurdu. 

Miroğlu şunları söyledi: ''Zeromun kalbi, yaşadığı acılara daha fazla dayanamadı ve bu sabah sustu. 
Hayatın anlamını ondan öğrendik.
Zeromu, mutlu zamanlarındaki bu fotoğrafla uğurluyoruz.
Kalbinde Zerdeşt sevgisiyle ve hatıralarıyla yaşayacak olan herkesin başı sağolsun'' Diyerek uzun süredirAnkara Liv Hospital hastanesinde  tedavi gören Oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun vefatını sevenlerine duyurdu.

Ankara’da Liv Hospital’da bu sabaha karşı hayatını kaybeden 25 yaşındaki Zerdeşt Miroğlu yaklaşık 3-5 aydır tedavi görmekte olduğu hastanaede Perşembe günü   kalbi durmuş ve yaşam destek ünitesine bağlı olan Zerdüşt Miroğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayata veda etti.Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun Ölüm haberinin duyulması üzerine Ak Partili milletvekilleri hastaneye gelip aileye başsağlığı diledi.

Zerdeşt Miroğlu'nun Cenazesi Bugün 14.20 uçağı ile Diyarbakır'a ,Dıyarbakırdan da Midyat'a kara yolu ile  götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 11:00
  1. AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu

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  • MahmutMahmut1 sa önce
    Cenabı hak rahmet eylesin ailesine sabr-o Cemil ihsan buyursun inşAllah.
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