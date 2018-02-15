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AK Partili Naci Bostancı'dan CHP'ye sert sözler

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, "Cumhuriyeti kuran CHP ile bugünkü CHP'nin herhangi bir ilgisi kalmamıştır. Cumhuriyeti kuran kadroların yaklaşımını, perspektifini halen koruyanlar bugün CHP'nin içinde yok mesabesindedir." dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:48
AK Partili Naci Bostancı'dan CHP'ye sert sözler

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AA muhabirine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından  Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı ve harekata yönelik  eleştirileri değerlendirdi.

CHP'de bir taraftan operasyona destek verenlerin bulunduğunu, diğer  taraftan da itiraz eden, "Destekliyoruz ama, fakat" deyip arkasından harekatı  şaibeli hale getirmek için görüş belirtenlerin olduğunu anlatan Bostancı,  eklektik bir yapıya sahip CHP'nin iç bütünlüğünün bulunmadığını savundu.  Bostancı, şöyle devam etti:

"CHP, 2019 seçimlerini aklından çıkarmadı. 'Hayır' blokunu muhafaza  etmek için Afrin operasyonu üzerinden bir mesaj üretme çabasındalar. Bazı  konuların seçimden de önce gelmesi gerekir. Türkiye'nin varlığı, geleceği,  bölgenin selameti herkes için hayati değerdedir. 2019 seçimlerinde müstakbel  ittifak edeceği kesimler bakımından sempati doğuracak, onlarla iletişim  kanallarını açık tutacak fikirleri de seslendirdikleri, böylelikle 'hayır'  blokunu muhafaza etmeye çalıştıkları şeklinde bir mesaj üretme çabasındalar.  Afrin operasyonu üzerinden de Türkiye'nin birliği, geleceği bakımından bu  operasyonun oynadığı role gözlerini kapayarak, 2019'da ittifak etmek istedikleri  kimi merkezkaç çevrelerine mesaj üretmek için amalı, fakatlı, şaibe doğurucu  yaklaşımlarını sürdüren CHP'liler olduğunu görüyoruz."

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) uluslararası kabul gördüğünü,  Suriye'deki ılımlı muhalefetin temsilcisi olduğunu vurgulayan Bostancı, "ÖSO,  içinde güya terörist unsurları barındıran bir yapı. Böyle diyerek aslında  Türkiye'nin operasyonu ÖSO ile birlikte yürütülüyor olmasını şaibeli hale  düşürmeye çalışıyorlar. Bu bir propaganda dili. Bu, uluslararası düzeyde kabul  gören ÖSO yapılanmasına karşı içeride belli çevrelere göz kırpma yaklaşımıdır.  Bunu reddediyoruz." ifadesini kullandı.

"GERİLLACI ROMANTİZMİN SLOGANLARI..."

Bostancı, hiçbir zaman yüzde yarımın üzerine çıkamamış romantik  devrimci yaklaşımların demokratik zeminde para etmeyeceğini belirterek, şunları  kaydetti:

"Cumhuriyeti kuran CHP ile bugünkü CHP'nin herhangi bir ilgisi  kalmamıştır. Cumhuriyeti kuran kadroların yaklaşımını, perspektifini halen  koruyanlar, bugün CHP'nin içinde yok mesabesindedir. Son dönemdeki İstanbul il  kongresi ve peşindeki gelişmelere baktığımızda, 'Atatürk'ün yoldaşları' lafının  dolaşıma sokulduğunu, Türk milletinin değerleriyle bağlantısız eski devrimci,  gerillacı romantizmin sloganları ve yaklaşımları çerçevesine bir dilin CHP'de  gitgide güç kazandığını görmekteyiz. CHP'nin çekirdeğini oluşturan kurucu unsur,  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi anlayışı yerine bugün 70'lerin romantik  devrimcilerinin, esasen bir yöntem olarak demokratik siyaseti kabul etmeyen, bunu  'cici demokrasi' olarak gören ve silahla bu işlerin ancak çözüleceğine inanan  kadroların romantik yaklaşımlarının slogan ve fikir düzeyinde CHP'ye hulul etmeye  başladığını görmekteyiz."

Bu tür yapısal dönüşümler nedeniyle Türkiye'nin Afrin operasyonu  konusunda CHP'nin farklı sesler çıkartan bir parti olduğunun görüldüğünü dile  getiren Bostancı, "İçinde yaşadığı dönüşüm ve kadrolarında gitgide egemen olan uç  sol fikirlerin operasyona karşı, onu şaibeli hale düşürücü birtakım beyanları  olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin asli kadroları, kurucu parti olma  vasfını sürdürmek isteyen kadroları muhakkak partilerine sahip çıkacaklardır ama  böyle bir romantik anlatı, böyle bir yaklaşım, bir bakıma eski devrimci  çevrelerden, onların takipçilerinden kendisine etkili ve yetkili yerlerden kadro  devşiren  CHP'nin diline nüfuz etmiş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:48
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