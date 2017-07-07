AK Parti’li Mustafa Savaş acil serviste

Hastanelerin acil servislerinde tedavi olan hastalarla tek tek ilgilenen MKYK üyesi milletvekili Savaş, “Milletvekili olarak herkesin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmaya çalışıyoruz. Efeler’de bulunan Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi acil servis ünitelerini ziyaret ettik. Hastalarımıza geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Onların istek ve taleplerini de dinledik. Kendilerine moral vererek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

Hastane personelinden bilgiler alan Savaş, "Hastane personelimizin halini hatırını sorduk, hastane hakkında bilgiler aldık. Hastanedegördüğümüz bir takım eksikleri kendilerine iletip giderilmesini istedik. Kendilerine başarılar dileyerek gecenin ilerleyen saatlerinde özverili çalışmasından dolayı kendilerine teşekkür ettik” dedi.

Hasta yakınları da AK Parti MKYK üyesi Mustafa Savaş’a ilgisinden dolayıteşekkür ettiler.