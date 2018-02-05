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AK Partili Miroğlu oğlu için kan arıyor

AK PartiMardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun engelli oğlu Zerdeşt, perşembe akşamı yoğun bakıma alındı. Miroğlu bu sabah sosyal medya hesabından oğlu için kana ihtiyaç olduğunu duyurdu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:53
AK Partili Miroğlu oğlu için kan arıyor

AK PartiMardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun engelli oğlu Zerdeşt için kan arıyor. Üç gün önce "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı.O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in.." diyerek oğlunun yoğun bakıma alındığını duyurmuştu. Bu sabah da  3.5 aydır hastanede tedavi görüyoren oğluna kan ihtiyacı olduğunu duyurdu. 

Orhan Miroğlu,  şunları yazdı: "Oğlum Zerdeşt için 0- kana ihtiyacımız var. Aşağıdaki kan merkezlerinden Zerdeşt adına kan verdikten sonra, yine numarası bulunan Kan merkezi sorumlusu Mustafa Bey'i arayarak, gerekli kana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.Zerdeşt’e kan vermek isteyenler Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri ve Konya’daki Kızılay kan merkezlerine gidip, bağışta bulunabilir. "

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ŞifaŞifa1 sa önce
    Rabbim yardımcısı olsunALLAH YARDIM ETSİN !Malsef Avrupa inkarda etsek bizden bazı yönlerde üstün ,bunlardan biri bu ben çocuğumun tedavisi için mücadele ederken ne kurumumdan bir yerden destek alabiliyorum tek verdiği devletin haftada iki saatrehabilitasyonBAşbakanbu kadarla olurmu en az 10 saat olmalı dedi engelliler günün 2016-2017 de tık yok;BEN işyerinden çocuğum için 2 gün izin isterken yıllık iznimden kesiyolar ama avrupada engelli evladı içi mücadele veren veliye her tür destek var yeterki mücadele versin!param yok ne yapıyım vicdanım kan ağlıyort!
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