AK Partili Miroğlu oğlu için kan arıyor

AK PartiMardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun engelli oğlu Zerdeşt için kan arıyor. Üç gün önce "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı.O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in.." diyerek oğlunun yoğun bakıma alındığını duyurmuştu. Bu sabah da 3.5 aydır hastanede tedavi görüyoren oğluna kan ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Orhan Miroğlu, şunları yazdı: "Oğlum Zerdeşt için 0- kana ihtiyacımız var. Aşağıdaki kan merkezlerinden Zerdeşt adına kan verdikten sonra, yine numarası bulunan Kan merkezi sorumlusu Mustafa Bey'i arayarak, gerekli kana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.Zerdeşt’e kan vermek isteyenler Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri ve Konya’daki Kızılay kan merkezlerine gidip, bağışta bulunabilir. "