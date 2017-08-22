Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Partili Metin Külünk'ten Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasına tepki!

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, ByLock kullandığı gerekçesi ile gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasına çok sert tepki gösterdi. Millet adına sorduğunu ifade eden Külünk, "Bu şahsı koruyan mı var?" sözleri ile Şan'ın serbest bırakılmasını eleştirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 16:49
AK Partili Metin Külünk'ten Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasına tepki!

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasını Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla eleştirdi.

Külünk mesajında, "Millet adına soruyorum. Bylock’tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?" diye sordu.

İŞTE KÜLÜNK'ÜN O PAYLAŞIMLARI

“Konya'da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor. Hepsini millet biliyor. Adalet ve güvenlik bürokrasisine milletin çağrısıdır, ‘Konya'da kimin akrabası kimin iş ortağı olduğuna bakmayacağınızdan emindir milletimiz.’ Millet bu tip cümleler duymaktan bıktı artık, ve yeter diyor. Kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Şahsi ikbal milletin kaderinin önüne geçemez. ‘O, onun yakını, bu, bunun ortağı, bu, şunun akrabası, bu, bunun arkadaşı’ cümlelerini millet duymak istemiyor. Ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ellerindeki para gücü ile Konya'daki Fetö yapılanmasının işbirlikçi ayağı yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın. Futbol'da Fetö yapılanmasının mutlaka üzerine daha güçlü gidilmeli. Temiz futbol için futbolun bağırsakları temizlenmeli.”

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI! 

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, 21 Ağustos'ta akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:49
  1. AK Partili
  2. AK Partili külünk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...