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AK Partili Külünk'ten çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası

AK Partiİstanbul Milletvekili Külünk, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktaki ömrünün çok uzun olmadığını ileri sürerek "Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:34
AK Partili Külünk'ten çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CNN Türk’te  katıldığı programda konuştu. Külünk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili  çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. AK Partili vekil CHP'de Kılıçdaroğlu yerine geçmesi için bir ismin hazırlandığını söyledi. Külünk şunları söyledi: “CHP’nin tabanını tepe yönetiminde ayırıyorum. CHP’nin tabanı vatancıdır, devletçidir. Devletin bekası sözkonusu olduğu zaman tereddütsüz farklılıkları bırakarak ‘ben de onunla bir arada olabilirim’ der; ama tepe yönetimi bir proje yönetimidir. CHP’nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul il kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonrasına hazırlıktır” ifadelerini kullandı.
 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:34
  1. AK Part iİstanbul Milletvekili Metin Külünk
  2. İstanbul
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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