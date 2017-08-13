AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yeni kalkışmalara girişebileceği uyarısında bulundu.13 Ağustos 2017 Pazar 13:50
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk FETÖ'nün yeni bir kalkışma çabası içinde olabileceğini söyledi. Külünk'e göre örgütün yeni hedefnin isei Alevi-Sünni çatışması çıkarmak olduğunu belirtti.
'15 Ağustos'a dikkat' diyen Külünk, PKK'nın tüm gücünü şehirlere indirerek Türk-Kürt çatışması çıkartmak için çalıştığını söyledi.
Külünk şunları söyledi:
"FETÖ, Gladio'nın dindarlık kılıfı içerisindeki zahiridir. Gladio NATO ittifakından itibaren küresel sistemin NATO ileri karakoludur. Bu akıl küresel sistem adına ülkeleri teslim almak üzere kurgulanmıştır. O ülkenin tüm demografik dinamiklerini ifade edecek, o ülkenin siyasal, fikri yapısını ifade edecek her türlü renge girebilirler. Bu yapı bugün kadar Türkiye'yi darbelere sürükleyen sosyal kaos, siyasal kaos ve sokak kaosu üzerinden kontrol etti. Ancak darbelerin çoğu da sol Kemalist çizgide gerçekleştirildi. Sonra hat değiştirildi. Önce 2007'de derin yapı kendi içinde hesaplaştı. Derin yapıda sol Kemalist çizgi yapı içerisinde tasfiye edilerek, egemenlik dindar kılıklı bu yapının eline geçti. Bu yapı doğrudan gayrı nizamı harp metodunun adıdır. Dini değildir, milli değildir, yerli değildir."
ÖZEL YETİŞMİŞ TETİKÇİLER VAR
Külünk, örgütün hiç bilinmeyen özel yetiştirilmiş elemanlarının halen kendini gizlediklerini ifade ederek, "Daha henüz bu örgütün özel yetiştirilmiş, Karlov suikastındaki tetikçileri ortaya çıkmadı. Haşhaşi elemanları henüz sahneye çıkmadı. Bu örgütün Melikşah'ın yastığının altına kılıç koyan adamları ortaya çıkmadı. Karlov suikastındaki gibi tanınma kabiliyeti çok düşük olan elemanları ortaya çıkmadı. Neyi bekliyorlar? Bence önümüzdeki zaman dilimleri içerisinde bizi zora sokacak adımlar atmaya hazırlanıyorlar.
HATAY'A DİKKAT!
"Özellikle Hatay'a dikkat çekmek istiyorum. Alevi yurttaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Bu topraklar hepimizin. Aman ha aman. Senaryonun en kirli tarafında bir Alevi-Sünni çatışması var. Beraberinde 15 Ağustos PKK terör örgütü tüm elemanlarını şehirlere indirerek ses getirecek eylemler üzerinden bir Türk-Kürt çatışması oluşturmak istiyorlar. Ürkmeyeceğiz, korkmayacağız. Bunların nasıl gizlendiğini anlarsak onlar kazanamayacak, biz kazanacağız."
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Kocasolak46 dk önce Bu sözler içinizde konuşulacak bir olgu, zira dışınızdan konuşmalarınız fetoştutuklularına umut oluyor, çözülmüyorlar. BUNU BİLEREK Mİ YAPIYORSUNUZ...... X49 dk önce Önlemi elbet alıyordur devlet. Ama vatandaş da oyunu bilecek tuzağa düşmeyecek. O yüzden baştan vatandaş uyarılıyor. Alevi Sünni Türk Kürt Laiklik Suriyeli vs sebeplerle toplum olarak ayrışmayın uyanık olun diye uyarıyor. Huseyin Hakan52 dk önce Bu kez de bir kalkisma olur ve hukumet ordu mit vs buna mani olamaz ise gayri millet olarak bundan sonrasancagi devraliriz haberiniz olsun ..Maaslar isize zamlar bize , sosyal imkanlar size zorluklarbuze e eeee feto darbe yapabilir heyyyyyy heyyy .. cevat1 sa önce bostan korkuluğumusunuz orda kardeşim. geçenki darbe 1 ay öncesinden bildirilmiş hiçbirşey yapmadan beklemişsiiniz 250 kişi şehit oldu. şimdikini de bekleyip amacınız 2500 kişiyimi öldürtmek acaba Levent 151 sa önce Rakka işi hallolmadan Türkiye'de harekete geçmezler..Eşzamanlı hareket etmek isteyeceklerdir.Bu arada İdlib' i bahane ederek hem Afrin'i desteklemis olacaklar hem de Fırat Kalkanı harekatı ile bölgeye yerleşen TSK- ÖSO yu kuşatmis olacaklar. Suriye'de en az 2-3 bölgeden girmemiz gerekiyor. . hamido1 sa önce E ozaman idamı getirmek için2. bir darbenin , kalkışmanın gerçekleşmesimi bekleniyor?? Ne deniyordugeciken adalet adalet değildir. alaettin kılıç gurun 1 sa önce öncede söylenti deyip inanilmamistibir şey olmazkuruntusunakapilmistiniz O1 sa önce Sizler neclsiniz bize söyleyeceğinize önlemleri alın.Millet sizi sürekli şikayet edin diye göndermedi herhalde.Darbeyi biz onleyelim Teröristlere karşıbiztedbir alalım gerekirse bizler ölelim ama maaşları ve diğer şeyleri siz alın. Söyleyecek çok şey var ama.... Salim1 sa önce Bunu bize değil fetöyle mücadele etmeyen idarecilere söyle. Üniversitelerde binlerce fetöcü hoca hala görevde. Güya fetöyle mücadele ediliyor. Fetöcüleri ve fetötle iltisaklı ve irtibatlı olanları temizlemeyin, bi de çıkıp yeni kalkışma olabilir deyin. Sayar1 sa önce Allah'ın dediği olur tuzak Kuran'ların en hayırlısı Allah'tır tevekkeltü alellah allaha tevekkül ettik