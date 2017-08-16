AK Parti'li Metin Külünk, alçak FETÖ'nün yeni planını açıkladı

Kırıkkale’de düzenlenen konferansta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Fetullahçı yapılanmanın oluşturduğu tehdidin ne zaman sona ereceğine dair soru üzerine, “Bu topraklarda yeryüzünün en güçlü 10 ülkesinden veya 5 ülkesinden biri olduğumuz tarihe kadar hep dikkatli yaşamak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz, önümüzde Pekin, Londra modern İpek Yolu'nun, dünyanın seyrini değiştireceği bir konunun tam orta noktasındayız, en kritik noktasındayız. Bu kadar stratejik önemdeki bir ülkede çok dikkatli var olmak, bizim vazifemizdir. Büyükelçi Karlov suikastındaki suikastçı profilindeki gibi toplumda tanıma kabiliyetimizin çok zayıf olduğu tipler, henüz rol üstlenmedi. Dolayısıyla bu örgüt, önümüzdeki süreçte ihtimallerden birisi, Türkiye’yi destabil hale getirebilmek için deneyeceği yöntemlerden birisi de suikastlar modelidir, 90’lı yıllardaki suikastları hatırlıyorsunuz. Onun için dikkatli olmak zorundayız ama en önemli dikkatimiz birlik ve beraberliğimiz” açıklamalarında bulundu.



“Kürt kardeşlerimiz ve Türk kardeşlerimiz çok dikkatli olmalı”

Kuzey Irak’ta yürütülen Bağımsız Kürdistan Referandumu girişimleri karşısında herkesin çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Külünk, "Bugün Netanyahu da açıklama yapmış, 'Kuzey Irak’taki bağımsızlığı destekliyoruz' diye. Bu konuda inanıyorum ki Kürt kardeşlerimiz de çok dikkatli olacaktır. Çünkü birileri PKK üzerinden bu toprakları bir yüz yıl Türklerin, Kürtlerin, Arapların birbirleriyle hasım olduğu bir döneme mahkum etmek istiyor. Petrol ve doğalgazı dilediğince kullanacak bize de kan ve gözyaşı kalacak. Onun için herkes akıllı olmalı, Kürt kardeşlerimiz de çok dikkatli olmalı, Türk kardeşlerimiz de çok dikkatli olmalı, İran da çok dikkatli olmalı. Çünkü eğer bu coğrafyada bir harita değişikliği söz konusu olursa bu harita değişikliğiyle Emperyalizmin emrinde sömürgeleştirilmiş bir yapının ortaya çıkması söz konusu olursa Allah muhafaza, İran da tek parça kalamaz. Rusya da tek parça kalamaz. İşte FETÖ, 15 Temmuz’daki o hain yapı, Orta Doğu harita değişikliğindeki üç terör örgütünden bir tanesidir. Şimdi bu örgütün elemanlarını koruyanlar, kollayanlar, saklayanlar, oraya buraya gidip kefil olanlar, değil diyenler bildikleri halde, emin oldukları halde, bu örgütün çekirdek kadrosunu bilenler otursunlar bu perspektifte kendilerine yer beğensinler. Ya vatan haini olarak anılacaklar ya da vatansever olarak anılacaklar" ifadelerini kullandı.