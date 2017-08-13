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AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin babası hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin 87 yaşındaki babası Hacı Ömer Cevheri yaşamını yitirdi.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:23
AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin babası hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri babası Hacı Ömer Cevheri, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hacı Ömer Cevheri'nin, yarın Şanlıurfa'da öğlen namazını müteakip Kays Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından İlhan kırsal Mahallesi aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:23
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  2. Şanlıurfa
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