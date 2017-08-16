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AK Partili ismi şehit etmişti! Yakalandı

Diyarbakır'da AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu katledilmesi olayının faillerinden biri gözaltına alındı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:20
AK Partili ismi şehit etmişti! Yakalandı

Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, PKK'lı teröristlerin Aktert'e yönelik silahlı saldırı olayı ile ilgili aranan şüpheli R.T'nin Diyarbakır'da olduğu belirlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda R.T. yakalandı.

Gözaltına alınan R.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DİĞER FAİL HAVA HAREKATINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, olayın diğer faili olduğu tespit edilen terörist S.G'nin de Bingöl kırsalında TSK tarafından düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Dicle ilçe merkezi çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan Aktert, 10 Ekim 2016'da teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu olay yerine hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:20
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