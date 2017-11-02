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AK Partili eski başkandan haber alınamıyor, kayıp başvurusunda bulunuldu

1 ay önce AK Parti Kocaeli Çayırova İlçe Başkanlığı'nı devreden Zafer Kılıç'tan 6 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Kılıç için kayıp başvurusunda bulundu.

02 Kasım 2017 Perşembe 07:24
AK Partili eski başkandan haber alınamıyor, kayıp başvurusunda bulunuldu

AK Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Zafer Kılıç'tan, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

Cuma günü işleri nedeniyle Ankara'ya gideceğini belirterek evden ayrıldığı öğrenilen Zafer Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zafer Kılıç'ın kaybolması ile ilgili araştırma başlatıldı.

Beton santrali ve kafe işletmeciliği yapan Zafer Kılıç, Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden aday olmamıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 07:24
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