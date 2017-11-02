AK Partili eski başkandan haber alınamıyor, kayıp başvurusunda bulunuldu

AK Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Zafer Kılıç'tan, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

Cuma günü işleri nedeniyle Ankara'ya gideceğini belirterek evden ayrıldığı öğrenilen Zafer Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zafer Kılıç'ın kaybolması ile ilgili araştırma başlatıldı.

Beton santrali ve kafe işletmeciliği yapan Zafer Kılıç, Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden aday olmamıştı.