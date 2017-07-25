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Burhan Kuzu'dan çarpıcı çıkış: Lozan'da Ortadoğu ve petrol yataklarını masada verdik

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Lozan Barış Anlaşması’nda Ortadoğu’daki birçok merkezin ve petrol yataklarının masabaşında kaybedildiğini söyledi.

25 Temmuz 2017 Salı 10:51
Burhan Kuzu'dan çarpıcı çıkış: Lozan'da Ortadoğu ve petrol yataklarını masada verdik

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Kurtuluş Savaşı’ndaki zafer sonrası 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Anlaşması’na ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabı Twiiter üzerinden açıklamada bulunan Kuzu, Türk tarafının savaştan galip çıkmasına rağmen Lozan Anlaşması’nda Mısır, Yemen, Sudan, Kerkük, Halep, Beyrut, Kudüs, Kıbrıs, Batı Trakya ve petrol yataklarını masabaşında kaybettiğini söyledi.

'LOZAN ZAFER DEĞİLDİR'

Kuzu, Lozan Anlaşması’nın bir zafer olmadığını ifade ederken  “12 milyonken toprağımız 780 bin km'ye düşmüşse, bu bir zafer değildir. Kısacası cephede kazandıklarımızı Lozan masasında kaybettik maalesef.” dedi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:51
  1. Burhan Kuzu
  2. Lozan Barış Anlaşması
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