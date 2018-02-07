Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Partili isim trafik kazası geçirdi… Eşi ve çocukları da dahil 6 kişi yaralandı

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 23:08
AK Partili isim trafik kazası geçirdi… Eşi ve çocukları da dahil 6 kişi yaralandı

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ile eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu 6 kişi, Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı 06 GE 4814 plakalı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın kullandığı 47 AP 511 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Zeynep Alkış, çocukları Nida ve Burak ile diğer otomobildeki Özlem Aydar hafif yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Zeynep Alkış ve ailesinin, katıldıkları AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Midyat ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 23:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağbuğ’dan CHP’nin söylemlerine karşı sert çıkış!
    1. Bağbuğ’dan CHP’nin söylemlerine karşı..
    2. İkiyüzlü ABD teröre desteğini..
    3. Karamollaoğlu: Zeytinyağı operasyonuna…
    4. O ülkeden flaş karar… İsrail’e karşı..
    5. Beyaz Saray'ı sarsan istifa
    6. İBB’den yeni açıklama… İstanbulluları..
    7. İran’dan kritik Türkiye mesajı…..
    8. AK Partili isim trafik kazası geçirdi…..
    9. Doğan Medya, Sam Amca’sını kurtarmaya..
    10. Binbir surat yakalandı
    11. İran’da halk umudunu kaybediyor…..
    12. Son dakika... Kilis’ten acı haber…..
    13. Ekonomi Bakanı Zeybekci: Gümrük..
    14. PKK'ya katılan İngiliz terörden..
    15. Trabzonspor'da taraftara destek mesajı
    16. Başbakan Yıldırım Diyarbakır’da
    17. 14 terörist mağarası ve barınak imha..
    18. Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni..
    19. Bakan Ömer Çelik’ten Fransa Dışişleri..
    20. Elâzığ’da seyir halindeki otomobil yandı
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    İsrail, Suriye'yi füzeyle vurdu! Karşılık geldi
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...
    ABD açık açık tehdit etti: Şimdiye kadarki en sert ve agresif...