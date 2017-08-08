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AK Partili yöneticiye silahlı saldırı

AK Parti Kandıra ilçe yöneticisi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

08 Ağustos 2017 Salı 12:38
AK Partili yöneticiye silahlı saldırı

Kocaeli'de AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu Taşdelen Unlu Mamulleri firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre; Kurşunların isabet ettiği Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı. Cevat Taşdelen AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 12:38
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  2. Kocaeli
  3. Cevat Taşdelen
  4. AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu
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