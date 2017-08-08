AK Partili yöneticiye silahlı saldırı
AK Parti Kandıra ilçe yöneticisi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu firmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti08 Ağustos 2017 Salı 12:38
Kocaeli'de AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşdelen, sahibi olduğu Taşdelen Unlu Mamulleri firmasına gelen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre; Kurşunların isabet ettiği Cevat Taşdelen olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı yakalandı. Cevat Taşdelen AK Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi.